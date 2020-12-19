طريقة عمل كيكة شيكولاتة بالصوص السائل الرهيب بخطوات سهلة وغير مكلفة

طريقة عمل كيكة شيكولاتة بالصوص السائل ، من أشهر أنواع الكيك التي نعشقها جميعًا، خاصة وأن الشيكولاتة لها مكانة خاصة في قلوب محبيها، وهذا هو السبب الحقيقي لشهرة بعض الأماكن التي بيع الحلى، خاصة إذا كان المكان مميز بصنع كيكة الشيكولاتة بالصوص السائل.

ليس دائمًا يتطلب الأمر العديد من المكونات والمقادير المكلفة، ولكن يمكنك إعداد كيكة الشيكولاتة وتحضيرها، بأبسط المكونات وبطريقة سريعة وسهلة للغاية، ويتوقف الأمر على دقتك في اتباع الخطوات فقط، وهو ما يميز كيكة اليوم، القليل من المقادير ولكنها مضبوطة للغاية، وتشبه كثيرًا طريقة عمل حلى أوفر جار الشهير.

تناسب هذه المقادير عمل الكيكة الهشة بالشيكولاتة، في صينية الفرن مقاس 20 × 30.

كوب ونصف من الدقيق (أي 180 جرام تقريبًا).

ثلاث بيضات.

عصرة ليمونة واحدة.

كوب إلا ربع من الحليب (أي 180 جرام تقريبًا).

كوب من السكر (يمكن استخدام كوب إلا ربع منه حسب المذاق المفضل لديك).

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة طعام كبيرة من البيكنج باودر.

رشة من الفانيليا.

نصف كوب بالإضافة إلى ملعقتين من الزيت النباتي.

ثلث كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من سكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

كوبين ونصف من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.