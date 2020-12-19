طريقة عمل كيكة شيكولاتة بالصوص السائل الرهيب بخطوات سهلة وغير مكلفة

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طريقة عمل كيكة شيكولاتة بالصوص السائل ، من أشهر أنواع الكيك التي نعشقها جميعًا، خاصة وأن الشيكولاتة لها مكانة خاصة في قلوب محبيها، وهذا هو السبب الحقيقي لشهرة بعض الأماكن التي بيع الحلى، خاصة إذا كان المكان مميز بصنع كيكة الشيكولاتة بالصوص السائل.طريقة عمل كيكة شيكولاتة بالصوص السائل
ليس دائمًا يتطلب الأمر العديد من المكونات والمقادير المكلفة، ولكن يمكنك إعداد كيكة الشيكولاتة وتحضيرها، بأبسط المكونات وبطريقة سريعة وسهلة للغاية، ويتوقف الأمر على دقتك في اتباع الخطوات فقط، وهو ما يميز كيكة اليوم، القليل من المقادير ولكنها مضبوطة للغاية، وتشبه كثيرًا طريقة عمل حلى أوفر جار الشهير.مقادير كيكة الشيكولاتة الهشة
تناسب هذه المقادير عمل الكيكة الهشة بالشيكولاتة، في صينية الفرن مقاس 20 × 30.
- كوب ونصف من الدقيق (أي 180 جرام تقريبًا).
- ثلاث بيضات.
- عصرة ليمونة واحدة.
- كوب إلا ربع من الحليب (أي 180 جرام تقريبًا).
- كوب من السكر (يمكن استخدام كوب إلا ربع منه حسب المذاق المفضل لديك).
- ربع كوب من الكاكاو الخام.
- ملعقة طعام كبيرة من البيكنج باودر.
- رشة من الفانيليا.
- نصف كوب بالإضافة إلى ملعقتين من الزيت النباتي.
- ثلث كوب من الكاكاو الخام.
- نصف كوب من سكر.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- 3 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- كوبين ونصف من الحليب.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- في الخلاط الكهربائي، قومي بوضع الحليب ثم عصرة نصف ليمونة، أو خل أبيض كبديل، واتركيه قليلًا.
- أضيفي الزيت نصف الكوب ثم ضعي الملعقتين، ثم ضعي البيض.
- أضيفي السكر إلى الخليط، ثم الفانيليا.
- اضربي المكونات كلها في الخلاط، ثم ابدئي في تزويد المواد الجافة وهي الدقيق، ولكن بالتدريج، ثم البيكنج بودر، ثم الكاكاو الخام غير المحلى، ثم رشة النسكافية.
- اخلطي المكونات مرة أخرى، ثم توقفي بمجرد أن تتجانس المكونات.
- جهزي صينية مقاس 20 ×30، رشة زيت بسيط أو زبدة، ثم صبي خليط الكيك في الصينية.
- أدخلي صينية الكيك إلى فرن ساخن، عند درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- سوف يستغرق الكيك حوالي 22 دقيقة في الفرن، وحتى نصف الساعة.
- قومي بثقب الكيك عقب أن تخرج من الفرن، باستخدام خلة أسنان نظيفة.
- ثم اسق الكيك بالحليب جيدًا، من نصف كوب إلى كوب إلا ربع دون إفراط.
- ولتحضير صوص الشكولاتة؛ في إناء متوسط ضعي الكاكاو الخام، وملعقة دقيق ثم السكر والنشا والحليب، ثم قلبي المكونات بيديك جيدًا حتى تختفي التكتلات، ثم ضعيها على حرارة أعلى قليلًا.
- عندما يبدأ الصوص في الثقل، ضعي الزبدة وقلبيها عقب إطفاء النار، وقلبيها حتى تتجانس معها.
- ثم ضعي صوص الشكولاتة السائل فوق الكيك، ويمكنك تغطيتها بشكولاتة مبشورة، وبالهناء واستمتعي بالطعم والمذاق الرائع والقوام الخفيف.
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