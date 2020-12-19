طريقة عمل بيتزا البافلو السبايسي سهلة وخفيفة وسريعة في التحضير بالخطوات والصور

طريقة عمل بيتزا البافلو ، بعجينة بيتزا بسيطة وسهلة، لا تحتاج إلى الكثير من المكونات، فقط مكوناتك المعتادة مع سهولة في التحضير، وطعم جديد ومختلف، فليس شرطًا أن تكون البيتزا مصنعة من بقايا وجبة دجاج مقرمش فائتة، أو مجموعة مختلفة من الأجبان، أو حتى بمكونات بحرية متنوعة مثل بيتزا السي فود مثل المطاعم.

مثل بيتزا بابا جونز، يمكنك عمل الكثير من أنواع البيتزا بمقادير بسيطة، وأهم مكون في البيتزا هو عجينة البيتزا، التي يجب أن تكون ناعمة جدًا وهشة وطرية، حتى يمكن تشكيلها والتعامل مع مكوناتها بطريقة سهلة، ووضع الحشو بها بشكل مريح يظهر مذاق البيتزا عند تناولها.

كوب واحد مياه دافئة وليست مغلية.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

ملعقتين طعام سكر.

ملعقتين طعام زيت زيتون.

رشة من الملح الناعم.

3 أكواب من الدقيق (الكمية من كوبين ونصف إلى ثلاثة والتقدير يعود إلى تقديرك حسب ملمس عجينة البيتزا).

2 كبيرة من الزبدة.

¼ كوب من الصلصة الحارة.

½ ملعقة صغيرة من الثوم الباودر.

½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون ( في حالة إذا احتجت إضافته إلى الصوص).

صدور دجاج (الكمية حسب احتياجك).

توابل الدجاج (ثوم بودر، بصل بودر، ملح، فلفل أسود).

جبنة موزاريلا (جربي عمل جبنة موزاريلا في المنزل بمكونات ثلاث بسيطة).

بمكونات ثلاث بسيطة). خيار مخلل.

فلفل ألوان.

زيتون حلقات.

بصل حلقات.

في وعاء عميقن ضعي الماء الدافيء، واحرصي ألا يكون ساخنًا، ثم أضيفي الخميرة، ثم السكر ثم ضعي زيت الزيتون. اخلطي المكونات حتى تظهر الفقاعات، حتى تطمئني إلى جودة الخميرة. ثم أضيفي الملح والدقيق، على أن تكون إضافة الدقيق تدريجية، ثم اعجني بيديك حتى تحصلين على عجينة ناعمة، أو استخدمي العجان حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة. في مقلاة ضعي مجموعة من صدور الدجاج (كمية تكفي للبيتزا وعدد أفراد أسرتك)، ثم أضيفي ملح وفلفل أسود وثورم بودر وبصل بودر، ثم قليلًا من زيت الزيتون، ثم قلبيها حتى تنضج على نار متوسطة. لتحضير صوص البافلو؛ قومي بإذابة الزبدة في حرارة هادئة أو في الميكروويف، بحيث تتحول إلى السيولة، ثم ضعي عليها بودر الثوم، ثم أضيفي الصلصة الحارة، وقلبيهم جيدًا حتى تتجانس المكونات تمامًا (إذا لم تشعري بمذاق الليمون في الصلصة الجاهزة، قومي بعصر نصف ليمونة، حتى تستمتعي بمذاق بيتزا مثل المطاعم للمحترفين). على ورق زبدة مرشوش بالدقيق، قومي بوضع عجينة البيتزا على الورق، وافرديها للحجم المطلوب، واجعلي الأطراف أكثر سمكًا مثل بيتزا بابا جونز المعروفة بالحواف السميكة قومي بدهان البيتزا بصلصة البافلو السبايسي، ثم أضيفي الجبنة الموزاريلا، ثم ضعي قطع الدجاج الناضجة، ثم أضيفي الزيتون وشرائح البصل. أدخلي البيتزا إلى الفرن الساخن مسبقًا، عند درجة حرارة 200 درجة مئوية، واتركيها حتى تحصل على لون ذهبي من الأسفل، ويمكنك متابعتها دون تحديد توقيت للطهي، وذلك من 4 إلى 5 دقائق.

مقادير صلصة البافلومقادير حشو عجينة البيتزا السبايسيطريقة تحضير بيتزا البافلو لعشاق السبايسي