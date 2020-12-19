معجزة تطويل وتكثيف الشعر بسرعة البرق ومنع التساقط بعيداً عن الخلطات التقليدية

هل قمت بتجربة الكثير من الخلطات الطبيعية لزيادة طول وكثافة شعرك ولم تحصلي معها على نتيجة؟، الكثيرات منا يتعرضن لمشاكل تلف الشعر وعدم قدرته على النمو بشكل طبيعي، بل ويتعرض الشعر للتساقط وتتكون الفراغات في فروة الرأس مع قلة العناية بالشعر، ومع تجربة العديد من الخلطات الطبيعية والنظر إلى آراء الكثير من الفتيات والسيدات، توصلنا إلى خلطة طبيعية شاملة تناسب جميع أنواع الشعر وهي معجزة في تطويل الشعر بسرعة البرق وتثقيل ملمسه وزيادة سمكه وكثافته، بل وتعمل أيضا وعلى المدى الطويل على إنبات الشعر من جديد؛ فهي وصفة غير تقليدية تجعل شعرك أقوى وأطول وسوف تلاحظين الفرق بنفسك وفي وقت قصير.

زيادة طول وكثافة الشعر بأقصى سرعة

هذه الوصفة فعالة ومجربة وآمنة جدا على الشعر ومع الاستمرار في استخدامها توقف تساقط الشعر نهائيا، ولكي تستطيعين الحصول على نتيجة فعالة عليكِ بالصبر فان الوصفات الطبيعية تحتاج إلى وقت حتي تلاحظين نتيجة فعالة، ولكن مع هذه الوصفة سوف تنبهري بشعر كثيف وطويل في اقل وقت ممكن.

تتكون الخلطة من العناصر الآتية:

ملعقة من القرنفل. ملعقة واحدة من الحبة السوداء. حبة واحدة من البصل الأحمر. ملعقة من اللافندر. ثلاث ملاعق من الأرز.

طريقه تحضير واستخدام الوصفة

احضري إناء وضعي فيه معلقة من الحبة السوداء ومعلقة من القرنفل ومعلقة من اللافندر وثلاث ملاعق من الأرز، ثم احضري بصلة وقطعيها قطع صغيرة بعد تقشيرها، وضعي الإناء على نار هادئة حتى يتم الغليان ثم احضري مصفاة وقومي بتصفية الخليط وانتظري حتى يبرد، بعد ذلك قومي بوضع الخليط الناتج في بخاخ فارغ وترج جيدا قبل الاستخدام.

عند الاستخدام قومي بتطبيق الخلطة على شعرك مع عمل مساج لفروة الرأس بحركات دائرية؛ حتى تفتح مسام الشعر المغلقة، اتركي شعرك لمدة ساعتين ثم اغسليه شعرك بالشامبو الذي تفضلينه ويناسب نوع شعرك، وتستخدم هذه الوصفة لمدة ثلاث شهور كل أسبوع مرتين حتى تحصلين على نتيجة فعالة بناء على تجربة العديد من الفتيات.

فوائد مكونات الخلطة

يعمل الأرز على تطويل الشعر في وقت قصير، بينما يساعد البصل الأحمر في تفتيح مسام الشعر ويزيد سمك الشعرة، أما القرنفل فهو يعمل على زيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر وإصلاح التلف كما يساعد على تجديد الشعر ونموه، وبالتالي حماية الرأس من الصلع ومن تساقط الشعر، كما يمنح القرنفل الشعر اللمعان والملمس الناعم ويقوي جذور وبصيلات الشعر نتيجة وفرة الألياف والمعادن المتواجدين به، اللافندر أيضا يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وعلاج ضعف الشعر وحمايته من التساقط، وأخيراً الحبة السوداء تقلل من تساقط الشعر وتزيد كثافته.