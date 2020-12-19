الطعمية المصرية أو الفلافل البيتي هشة ومتماسكة وأسرار نجاحها من جدتي ألفت

تعد الطعمية المصرية، أو ما يطلق عليها الفلافل بلسانٍ آخر واحدة من الأكلات المصرية الأصيلة، التي تتميز بالطعم الرائع والشهي، فهي من الوجبات الاساسية والمفضلة عند الكثير على وجبة الإفطار، والفلافل من أكثر الأطعمة المشهورة والمنتشرة في الشرق الأوسط، ويطلق عليها المصريين أسم الطعمية، فهي لها حب خاص في قلوب كل المصريين، وقلوب كل السائحين الزائرين لمصر.

وهي من الأطعمة المفيدة جداً، فالفلافل غنية بالكثير من البروتينات والمعادن، وهي تعتبر من أهم البقوليات لأنها تصنع من الفول الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتينات تعادل اللحوم والأسماك.

فالفلافل تساعد في بناء العظام والعضلات، وبناء أنسجة الجسم، فهي مليئة بالعديد من الفوائد، حيث تحتوي على الكثير من الخضروات، وتحتوي على دهون صحية لا تؤثر على صحة الجسم، فهي تقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وتزيد من الكوليسترول المفيد في الجسم، وتحتوي الفلافل على الألياف الغذائية التي تفيد الجسم بشكل فعال، فهي تمد الجسم بالطاقة، وتمنح الشعور بالشبع والإمتلاء، وبها أيضاً نسبة عالية من الحديد، والكربوهيدرات، ونسبة ضئيلة جداً من السعرات الحرارية.

2 كوب من الفول المدشوش.

رأس ثوم مهروسة ناعماً.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

نصف كوب من الشبت المفروم.

حبتان كبيرتان من البصل.

2 عود من البصل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الناشفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من السمسم المحمص.

زيت غزير لقلي الفلافل.

قومي بغسل الفول المدشوش جيداً بالماء، ثم قومي بنقعه في الماء لمدة ليلة كاملة.

قومي بفرم كوبان من الفول المدشوش جيداً في المفرمة الكهربائية.

قومي بفرم نصف كوب من الشبت مع نصف كوب من الكزبرة الخضراء، ونصف كوب من البقدونس، ورأس الثوم، وحبتان كبيرتان من البصل، وعود البصل الأخضر، وملعقتان كبيرتان من الكزبرة الناشفة المطحونة، وقومي بفرمهم على سرعة عالية.

قومي بوضع نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، وملعقة صغيرة من الكمون المطحون، وملعقة صغيرة من الملح، ثم قومي بتقليب المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً مع بعضها البعض.

قومي بترك خليط الفلافل لمدة ساعة كاملة ليتخمر قبل التحمير.

مكونات الطعمية المصرية (الفلافل البيتي)طريقة تحضير الفلافل البيتي (الطعمية المصري)