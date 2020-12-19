طريقة جديدة واقتصادية لعمل كفتة الأرز المصرية

تعتبر كفتة الأرز المصرية من أسهل الأطباق المصرية الرائعة، التي توجد في أطباق الكثير من المطاعم، لأنها تتميز برائحة جميلة ومذاق شهي، ولكن بعض الأشخاص لا يعرفون تحضير تلك الوصفة الرائعة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كفتة الأرز المصرية. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية طريقة عمل كفتة الأرز المصرية المقادير 550 جرام لحم مفروم.

2 كوب كبير من الأرز ذات الحبة المتوسطة.

كأسان أرز مصري.

250 جرام من الطماطم.

50 جرام من البقدونس.

50 جرام من السبت.

ربع كيلو من البطاطس.

بصلة كبيرة الحجم.

ملعقة من الثوم المهروس.

نصف ملعقة من مسحوق الكمون.

نصف ملعقة من الكركم.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة بهارات اللحم.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الشطة.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق حبة البركة.

ثلث ملعقة من مسحوق الهيل.

100 جرام زيت ذرة.

100 جرام زيت زيتون.

كأس كبير من الصلصة الجاهزة.

ربع كوب كبير من البصل، لتجهيز الصلصة.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

كوب كبير من الماء. طريقة التحضير اخلطي مقدار الرز الغير مصري في نصف لتر من الماء الفاتر، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بإزالته من الماء. قومي بطحن مقدار الأرز بواسطة الكبة. ضعي الأرز المصري في ماء فاتر، واتركيه لمدة 20 دقيقة. ضيفي الأرز المصري، والشبت، والثوم، ومقدار البقدونس والبصل إلى الأرز المطحون. اسكبي مقدار اللحم، والكمون، والملح، وبهارات اللحم، والشطة، والهيل، وباقي التوابل فوق الخليط السابق، ثم اخلطيهم جيدا بواسطة الكبة، حتى يتكون خليط متجانس يشبه العجينة. ضعي عجينة الكفتة داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة. قومي بتشكيل الكفتة على هيئة أصابع متشابهة في الشكل والحجم. ضعي باقي المقادير في وعاء مناسب، ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة حتى الغليان، لكي تصبح صلصة كفتة الأرز جاهزة. ضعي وعاء كبير به زيت غزير للقلي على نار متوسطة، ثم ضعي به أصابع كفتة الأرز، وتركيها حتى تكتسب اللون الذهبي. اسكبي الكفتة فوق الصلصة، ثم اتركيها على النار لمدة دقيقتين. قومي بتقديم كفتة الأرز المصرية بأطباق التقديم. طريقة التحضير

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