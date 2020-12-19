أعراض نقص الكروم ومصادره الغذائية، معلومات من المهم التعرف عليها، وذلك لأن الكروم معدن نادر، غير متوفر بكثرة، ويعد أحد أبرز أنواع المعادن التي لا ينتجها الجسم، لذلك يجب تناوله من مصادره الطبيعة، نظرًا لأنه معدن مهم للصحة العامة ككل.

أعراض نقص الكروم:

نقص الكروم يسبب ارتفاع حاد في مستويات القلق وارتفاع في هرمون التوتر، وبالتالي يسبب تقلبات في المزاج، ويؤثر على الحالة النفسية، ويجعلها أكثر عرضة للاضطرابات.

نقص الكروم يتناسب طرديًا مع انخفاض مستويات الطاقة في الجسم، و الشعور الدائم بالتعب و الإرهاق.

الكروم معدن نقصه يسبب ضعف العضلات أو بطء نموها أو بطئ معدل تطوّرها.

نقص الكروم يؤدي إلى زيادة معدل الكوليسترول الضار في الجسم، ويؤدي إلى تراكم الدهون، ولذلك مضاعفات خطيرة على الصحة منها السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، وبالتالي ارتفاع نسب الإصابة بالجلطات و السكتات.

اضطرابات التمثيل الغذائي لسكر الدم وبالأخص داء سكري وهبوط سكر الدم، من أعراض نقص الكروم.

مصار الكروم الغذائية:

يشير موقع" boldsky" أن هناك نوعان من الكروم، وفقا للمعهد الوطني للصحة، واحد هو ثلاثي التكافؤ (الكروم 3+)، الذي يوجد أساسا في الأطعمة وآخر هو سداسي التكافؤ (الكروم 6+)، الذي يعتبر سامة، ويستخدم في التطبيقات الصناعية.

البروكلي، القرنبيط، الكبد، خميرة البيرة، البطاطا الحلوة، الحبوب الكاملة، المأكولات البحرية، اللحوم، الجبن، العنب، صدر الديك الرمي، الفاصوليا الخضراء، البيض، الشوفان، الطماطم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.