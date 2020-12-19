طريقه بيتزا السائلة في المقلاة بدون فرن ألذ واسرع بيتزا

يوجد الكثير من ربات البيوت وعاشقين البيتزا لا يدركون طريقة تحضيرها في المنزل على الرغم من وجود طريقة سهلة وبسيطة ولا تكون بحاجة للعجن والتخمير ولا حتى الفرن، وهي البيتزا السائلة في المقلاة، التي تتمكن بكل سهولة من طريقة تحضيرها وخبزها في المنزل بشكل سلس وأكثر احترافية، ونحن هنا اليوم لكي نوفر لكم طريقة تحضيرها بنفسك بمكونات بسيطو أقل تكلفة عن الخارج. طريقة عمل البيتزا السائلة في المقلاة طريقة عمل البيتزا السائلة في المقلاة تابعينا لمعرفة مكونات البيتزا السائلة البسيطة وخطوات تحضيرها خطوة بخطوة في المنزل: كوب وربع من الدقيق.

بيكنج بودر.

ملعقتين من الحليب المجفف.

ربع كوب من الزيت.

رشة ملح.

سكر.

خميرة.

كوب ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بإضافة كافة المكونات معاً حتى وتقلب بشكل جيد حتى تتجانس سوياً ونحصل على قوام سائل وتترك قليلاً حتى أن ترتاح على الأقل 10 دقائق. نقوم بإحضار مقلاة من النوع الغير اللاصق ويوضع على النار وتدهن بالقليل من الزيت ونسكب بها العجينة. تترك قليلاً حتى تبدأ بالنضج، ومن ثم نوزع عليها طبقة من صلصة البيتزا أو الكاتشب ويضاف لها الجبن وأي حشو مفضل. نخفض مستوى النار حتى أن يصبح هادئ وتترك حتى تنضج بشل جيد لمدة ربع ساعة ونلاحظ تحمرها من تحت وتعطي اللون الذهبي وتذوب الجبن وتتجانس المكونات معاً. ترفع من على النار وتوضع بطبق التقديم ونقدم ساخنة مع المقبلات وبألف هنا وشفا. طريقة التحضير:

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