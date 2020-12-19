اقوى كريمات طبيعية لتبييض العانة والابط والجسم بالكامل بسرعة الصاروخ

اقوى كريمات طبيعية لتبييض العانة والابط والجسم نواجه الكثير من العوامل التي تلحق الضرر بالبشرة وتفقدها حيوتها ومرونتها وإشراقها، مما يصيب الفتيات بحالة من الإزعاج والإحراج، وتجعلها تبحث عن مكونات طبيعية تساعد على تفتيح البشرة طبيعياً، ونحن اليوم سوف نجعلك تصنعين كريم تفتيح منزلي بنفسك.

اقوى كريمات طبيعية لتبييض العانة والابط والجسم

إليكم أفضل الكريمات الطبيعية لتفتيح الجسم للتخلص من مشاكل البشرة:

من أقوي الخلطات الطبيعية لتفتيح المنطقة الحساسة نحضر ربع كوب من العسل، مع كوب من الحليب السائل او البودر ونخفف بالماء، وثلاث معالق من الكركم المطحون وثلاث معالق من اللوز المطحون، عصير الليمون، ومن ثم نقوم بوضع العسل والليمون بإناء عميق ويضاف له الكركم والحليب واللوز وتخلط بشكل جيد، ويوضع بالثلاجة لمدة 12 ساعة حتى نحصل على قوام كريمي، ويطبق الكريم على البشرة.

نقوم بخلط ملعقتان من الحليب وملعقتين من الدقيق ونصف ملعقة من الكركم، و3 ملاعق من النشا والقليل من عصير الليمون تخلط المكونات معاً حتى نحصل على قوام كريمي ويطبق قبل النوم وتشطف بالصباح.

نقوم بتحضير خلاط كهربائي ونضع به 2 من الخيار و5 ملاعق من الدقيق الابيض وربع كوب من عصير البرتقال وعصير الليمون وتخلط المكونات معاً، ويوضع الكريم بالثلاجة لمدة 6 ساعات ويستخدم في تفتيح البشرة.

نقوم بمزج ثلاث ملاعق من الدقيق مع نصف ملعقة من مسحوق الكركم في إناء مناسب وتقلب معاً ويضاف لها ثلاث ملاعق حليب والقليل من الليمون وتخلط جيداً حتى نحصل على الكريم ويطبق على الوجه والرقبة.