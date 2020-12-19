طريقة عمل المايونيز في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة مثل الجاهز

نعرض لكم في هذا المقال طريقة تحضير المايونيز في المنزل بثلاث طرق مختلفة مثل المحلات بطريقة بسيطة، حيث يضاف المايونيز للكثير من وصفات الطعام لتعطيها طعم مميز. طريقة تحضير المايونيز بدون بيض كوب من الزيت النباتي

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

ملعقة من عصير الليمون

نصف ملعقة من الخل صغيرة

فص من الثوم. طريقة تحضير المايونيز بدون بيض طريقة التحضير: نقوم بخفق البيض بشكل جيد مع التقليب بشكل سريع في الخلاط.

نقوم بإضافة كل من الملح و الخل و الليمون ونستمر في تقليب المكونات.

نضيف الثوم إلى الخليط السابق ونضع الزيت بشكل تدريجي وبطيء.

نحرص على استمرار التقليب لهذا الخليط حتى يصبح الخليط متماسك وبعد ذلك يصبح المايونيز جاهز للتقديم. طريقة عمل المايونيز بالبيض طريقة عمل المايونيز بالبيض المكونات: كوب من الزيت النباتي العادي.

ثلاث من صفار البيض.

ملعقتان صغيرتان من المستردة.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

الملح بكميات مناسبة.

فلفل أبيض. طريقة التحضير : يتم خفق صفار البيض ثم نقوم بإضافة الخل و ملاعق المستردة و الملح و الفلفل الأبيض إلى الخليط ونستمر في التقليب.

نضيف الزيت بشكل تدريجي وثابت في شكل سرسوب للانتهاء من كمية الزيت.

نستمر في الخفق حتى يصبح الخليط متجانس ومتماسك.

في النهاية نقوم بالتقديم أو بوضع الخليط في وعاء ونضعه في الثلاجة ليتم حفظه. طريقة عمل المايونيز اللايت طريقة التحضير :طريقة عمل المايونيز اللايت المكونات: كوب من حليب خالي الدسم

صفار البيض

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة

ملعقة من اامستردة كبيرة

ملعقة كبيرة من النشا البيضاء.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

ملح بكمية مناسبة. طريقة التحضير: نقوم بوضع الخل و اللبن و النشا في وعاء بعد ذلك نضعهم على النار.

نقوم بإضافة القليل من الملح و نتركه على النار حتى يصبح ذا قوام سميك.

نقوم بوضع المستردة مع صفار البيض و الزيت النباتي في خلاط كهربائي ونقوم بالخلط.

نخلط اللبن مع مزيج من صفار البيض و المستردة جيدا حتى يصبح متجانس ويتم تقديمه.

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