كيك الفواكه المجففة وصفة لذيذة وسهلة التحضير لألذ قالب كيك

من بين جميع وصفات الكيكات والحلويات تعد كيك الفواكه المجففة هي الوصفة الألذ والأروع على الإطلاق ويحضر في قالب الإنجلش كيك المميز، حضري هذه الكيكة الفريدة واستمتعي بها في الصباح مع كوب من الشاي أو القهوة ويكمنك تقديمها لأولادك مع كوب مغذي من الحليب الطازج على الفطور أو العشاء، تابعينا في هذا المقال لتعرفي طريقة التحضير. كيك الفواكه المجففة المقادير اللازمة لتحضير الكيكة: كوب من قشر الليمون المفروم ناعم

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من عصير البرتقال الفريش.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون ناعم أو الهيل.

ربع كوب من البندق المبشور.

كوب من السكر الأبيض الناعم .

نصف كوب من اللبن السائل الطازج.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة الناعم.

رشة من بيكربونات الصوديوم.

كوب من الزبدة اللينة بدرجة حرارة الغرفة.

خمس بيضات كبيرات في الحجم.

رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

حفنة من الزبيب الأسود المجفف.

حفنة من الزبيب الأبيض

قطع من مشمش المجفف.

القليل من اللوز المقشر المطحون. خطوات تحضير كيك الفواكه المجففة: ضعي كلاً من الزبيب واللوز والبندق وأيضاً مبشور الليمون في وعاء كبير. أضيفي ربع كوب من الدقيق إلى المكسرات وقلبيها جيداً حتى تتغلف بالدقيق. قومي بنخل باقي كمية الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات ثم ضعيه في طبق. أضيفي الجنزبيل والقرفة والبيكينج بودر والبيكنج صودا والملح إلى الدقيق وقلبي. قومي بخلط كلاً من الزبدة والسكر معاً في الخلاط أو باستخدام المضرب اليدوي حتى يذوب السكر ويتشكل قوام كريمي. أضيفي البيض إلى الزبدة والسكر واحدة تلو الأخرى مع الخفق بين كل واحدة حتى تتجانس المكونات. ضعي خليط الزبدة في محضر الطعام ثم أضيفي اللبن وعصير البرتقال واخفقي. أضيفي المكسرات والزبيب وقلبي. أضيفي خليط الدقيق بشكل تدريجي مع الاستمرار في الخفق إلى أن تتشكل لديك خليط ناعم. أحضري قالب الإنجلش كيك وادهنيه من الداخل بالزبدة. ضعي خليط كيك الفواكه المجففة في القالب مع مساواة السطح وتزيينه برشة من المكسرات والزبيب في الأعلى. أشعلي نار الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يسخن ثم اخبزي فيه الكيك لمدة ربع ساعة حتى ينضج ويحمر من أعلى. قطعي الكيك واتركيها تبرد ثم قدميها ويمكنك إضافة صوص الكريمة أو الشوكولاه للتزيين. كيك الفواكه المجففة المقادير اللازمة لتحضير الكيكة:خطوات تحضير كيك الفواكه المجففة:

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