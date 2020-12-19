ساعة آبل الذكية والفرق بين ساعة Apple Watch SE وساعة Fitbit Versa 3

تعد ساعة آبل الذكية من أفضل أنواع الساعات الذكية على الإطلاق كما أن هناك العديد من الساعات الذكية في السوق وتجعل الجميع يحتار ما هو الأفضل والمناسب له من حيث التقنية والسعر وكل شي، لذلك فقد وفرنا لكم في هذا المقال أهم وأشهر ساعتين في الأسواق وسنوضح لكم الفرق بين ساعة Apple Watch SE وساعة Fitbit Versa 3 لتتمكن من اختيار الأنسب لك فتابعونا لتعرفوا الفروقات وتختاروا المناسب.

ساعة آبل الذكية الفرق من حيث السعر والتصميم:

الفرق الأول والواضح بين ساعتي Apple Watch SE وFitbit Versa 3 هو سعر كلاً منهما فستجد فرق يعادل خمسون دولار ح فستجد أسعار ساعات ساعة أبل الذكية متوسطة المدى من 279 دولارا وتتنوع الأسعار بتنوع طراز الساعة لتتمكن من الوصول في السعر إلى 359 دولارا لطراز 44 ملم مع Cellular، أما بالنسبة لساعة Fitbit Versa 3 الكية فستجد تكلفتها 229 دولارا فقط مما يجعلها الساعة الأقل تكلفة.

أما بالنسبة للتصميم فكلاً من Apple Watch SE و Fitbit Versa 3 مصممان بشكل مربع وليس دائري كباقي الساعات لكن يجب التنبيه إلى أن ساعة آبل لديها شكل أكثر تميزا بسبب الشكل المختلف الذي تم تصميم الحواف به، تحتوي ساعة Apple Watch SE على زر رقمي بارز في حين أن ساعة Fitbit Versa 3 لا تحتوي على أي زر.

من الفروقات الملحوظة أيضاً تصميم سلسة كلا الساعتين فالجوانب السلسة في ساعة Versa 3 تعطي لها مظهر أكثر عصرية وأناقة من ساعة Apple Watch، ولكن مع كلتا الساعتين يمكنك تبديل حزام الساعة في أي وقت واستبداله بحزام جلدي مناسب للقاءات الهامة والعملية وحفل العشاء.

الفرق بين ساعة آبل الذكية وساعة فيرسا من حيث التقنية:

حرصت شركة فيرسا بإضافة تعديلات هامة على هذا الإصدار من ساعاتها الذكية وقد زودت ساعة Versa 3 بالقدرة على تعقب اللياقة البدنية لتصبح مثل ساعة Apple Watch SE، وهي مصممة بنظام (GPS) لتحديد المواقع لذلك لن تكون بحاجة لاستخدام هاتفك أثناء ممارسة الرياضة.

نظام (GPS) الخاص بـساعة Apple Watch SE أكثر دقة قليلا من النظام الخاص بساعة Versa 3 وهو مناسب لرياضة الجري لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات.