وصفات طبيعيه لفرد وتنعيم شعر الاطفال الخشن والمجعد

وصفات طبيعيه لفرد وتنعيم شعر الأطفال الخشن والمجعد، الكثيرات من الأمهات تعاني من مشاكل أثناء تصفيف شعر أطفالهن خصوصاً إن كان الشعر من النوع الخشن أو المجعد وهذ يزيد من صعوبة تصفيفه، وبالرغم من ظهور الكثير من المواد والزيوت التي تساعد على فرد وتنعيم الشعر إلا أن الكثير من هذه الخامات ليس صحي ويسبب الكثير من المشاكل الصحية على الأطفال بسبب تواجد الكثير من المواد الكيميائية السامه، ولهذا السبب أقدم لكم من خلال هذا المقال بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على فرد وتنعيم الشعر الخشن أو المجعد.

وصفات طبيعية لتنعيم وفرد شعر الاطفال

خليط زيت الحبه السوداء ويتكون من:

2 ملعقة كبيرة زيت الحبة السوداء. ملعقة كبيرة من بودرة السنبله السوداء.

نقوم بإحضار وعاء صغير ونضع به زيت الحبة السوداء مع بودرة السنبله السوداء ونقوم بخلطهم جيدا حتى يمتزج الخليط، الآن نقوم بوضع الخليط على رأس الطفل ويدلك فروة الرأس جيداً ثم تغطى الرأس بقبعه بلاستيكية او تلف الرأس بقطعة من النايلون لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر ثم يستعمل الشامبو لإزالة الزيت من الشعر، ويفضل تكرار هذا الخليط مرتين في الأسبوع لمدة 3 شهور للحصول على أفضل النتائج.

خليط جوز الهند والعسل والصبار ويتكون من:

ملعقة كبيرة زيت حبة البركة. 2 ملعقة كبيرة كريم جوز الهند. ملعقة صغيرة عسل نحل. 2 ملعقة كبيرة زيت صبار. 2 ملعقة كبيرة مايونيز.

نقوم بإحضار وعاء صغير ونضع به كريم جوز الهند والعسل وزيت الصبار ونخلطهم جيدا ثم نضيف زيت حبة البركة مع المايونيز ونخلطهم جيدا حتى يمتزج الخليط، الآن نضع الخليط على شعر الطفل ونقوم بتدليك فروة الرأس جيداً ثم يغطى الشعر بقبعة بلاستيكية لمدة لاتقل عن ساعة حتى يتشبع الشعر من الخليط، ثم يغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر ثم الشامبو، ويكرر هذا الخليط مرة كل أسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

خلطة القهوة مع زيت الزيتون وتتكون من:

نصف كوب زيت زيتون. علبة زبادي. 3 ملاعق كبيرة زيت اللوز. كوب كبير من القهوة بدون سكر.

نحضر وعاء صغير عميق ونضع به المكونات ثم نقوم بخلطها جيداً مع بعض حتى يمتزج الخليط، ثم نضع الخليط على الشعر ويدلك جيداً ثم يغطى الشعر بقطعة من النايلون لمدة لا تقل عن ساعة حتى تتشبع فروة الرأس، ثم يغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ، وتكرر هذه الخلطة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مرضية.

خلطة السمسم والزبادي وزيت حبة البركة وتتكون من:

ملعقة كبيرة زيت حبة البركة. نصف كوب زبادي. 4 ملاعق من السمسم. ملعقة كبيرة زيت زيتون.

نحضر وعاء صغير عميق ونضع به المكونات ثم نقوم بخلطها في الخلاط جيداً حتى يمتزج الخليط، ثم نضع الخليط على الشعر ويدلك جيداً ويترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل جيداً بالشامبو، وتكرر هذه الطريقة مره كل أسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.