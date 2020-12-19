وصفة السليق السعودي بقطع الدجاج اللذيذة الوصفة الأكثر فخامة لسفرة مميزة

تعد وصفة السليق السعودي من أشهر الوصفات السعودية وألذها على الإطلاق وعلى الرغم من أنها وصفة متعددة المكونات إلا أنها سهلة التحضير وتقدم مع قطع الدجاج المشوية اللذيذة ،تابعينا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضريها بكل مهارة. وصفة السليق السعودي المقادير اللازمة لتحضير السليق: كوب من الأرز الأبيض المنقوع.

ثلاث أكوب من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

خنس فصوص من المستكة. وصفة السليق السعودي المقادير اللازمة لتحضير السليق: مقادير سلق الدجاج: ماء مغلي.

دجاجة واحدة مقطعة نصفين أو أرباع.

بصلتان كبيرتان.

سبح حبات من الحبهان أو الهيل.

ورقتين لورا أو ورق الغار.

عود صحيح من القرفة.

القليل من الفلفل الأسود الحبوب الغير مطحون.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

رشة من جوزة الطيب. مقادير تتبيلة الدجاج: ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة. مقادير سلطة السليق ثمرتان من الطماطم المفروم ناعم.

أربع فصوص من الثوم المفروم ناعم.

كوب من البقدونس المفروم ناعم.

رشة من الملح.

ربع كوب عصير الليمون. خطوات تحضير وصفة السليق السعودي: قومي بغسل قطع الدجاجبالماء والملح والخل ثم اشطفيها. ضعي الماء في وعاء على النار لسلق الدجاج وضعي به قطع الفراخ. أضيفي الملح والبصل والحبهان وورق الغار والقرفة والفلفل الأسود وجوزة الطيب إلى الماء وقلبي. اتركي الدجاجة على النار لندة ساعة حتى تنضج مع إزالة الشوائب المتكونة كل فترة. حضري تتبيلة الدجاج عن طريق خلط جميع مكونات التتبيلة معاً في طبق كبير. قومي بتصفية الدجاج من الحساء بعد أن تنضج ثم ضعيها في التتبيلة. غلفي الدجاج بالتتبيلة جيداً ثم ضعيها في صينية وأدخليها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. اتركي قطع الدجاج حتى يتم شويها وتتحول إلى اللون الذهبي. بعد نقع الأرز لمدة نصف ساعة ضعيه في إناء على النار وقومي بتسويته بالطريقة المعتادة عن طريق إضافة حساء الدجاج بدلاً من الماء. بعد أن يتشرب الأرز الحساء أضيفي إليه اللبن وقلبيه واتركيه حتى يتشرب اللبن. قومي بخلط جميع مكونات سلطة السليق في الخلاط. ضعي الأرز على طبق التقديم ثم أضيفي سلطة السليق. شوحي المستكة على النار مع السمنة حتى تذوب ثم أضيفيها فوق الأرز. قدمي وصفة السليق السعودي مع قطع الدجاج المشوية في الفرن ساخنة. خطوات تحضير وصفة السليق السعودي:

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