أقوي وصفة هندية ضعيها فقط لفراغات شعرك والصلع لمدة 3 أيام ولن تصدقي النتيجة خيالية

إذا كنتي تعاني من مشكلة تساقط الشعر ووجود الكثير من فراغات بفروة الرأس التي تعيق شكل وجمال الشعر وفقدان جاذبيته، فمن الطبيعي أن تبدئين رحلة البحث فأنها ليست مهمة سهلة على الإطلاق وتحتاج للبحث الكثير حقاً، ولكن قد نجد أن بعض الفتيات تنفق أموال كثيرة من أجل التخلص من هذه المشكلة ولن تحصل للنتائج المثالية في النهاية، لذلك وفرنا لكي مكون طبيعي ولكنه فعال في تحفيز نمو الشعر ويزيد من طوله وكثافته بوقت قصير.

من الممكن أن تصيبك الدهشة عندما تدركين أن للفلفل الأخضر المكون البسيط الفعالية في التخلص من تساقط الشعر من هذه المشكلة ولكن دعينا نتعرف على كيفية الاستفادة منه:

فلفل أخضر.

زيت زيتون.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر على حسب الرغبة سواء مكعبات أو مفروم، ويتم نقعه في كمية مناسبة من زيت الزيتون البكر، ويوضع الخليط في زجاجة محكمة الغلق، ويترك في مكان معتم لمدة تتراوح ما بين 10 أيام حتى أسبوعين.

بعد ذلك نقوم بأخذ كميو من الزيت المنقوع به الفلفل، ويستخدم كحمام زيت من خلال القيام بغسل الشعر بالطريقة المعتادة، ونقوم بتدليك فروة الرأس بالزيت ويغطى بقبعة الاستحمام ويفضل تدفئته قبل تطبيقه لتحفيز نمو الشعر، ويترك لمدة ثلاث ساعات، ومن ثم يشطف الشعر بالصابون والماء الدافئ وتكرار على الأقل مرة من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.