ايه اللي هيحصل لو بالغتي في استخدام 8 مكونات طبيعية في روتين جمالك

احنا دايما بننصح بالمكونات الطبيعية للعناية بالبشرة والشعر لانها بتكون خالية من اي مواد كيميائية ومش مضرة ، ولكن زي اي حاجة ممكن المبالغة في الاستخدام تأدي لنتايج عكسية ، وفي بعض المكونات الطبيعية لازم نستعملها بحذر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 8 مكونات طبيعية متستخدميهاش بشكل مفرط.
مكونات طبيعية متستخدميهاش بشكل مفرط:
1- زيت جوز الهند لتنعيم الشعر الجاف:
زيت جوز الهند تقريبا بنشوفه دلوقتي في كل مكان ، من العناية بالبشرة لعلاجات الشعر ، ولكن مهم اننا نعرف ان زيت جوز الهند مش مخصص لكل انواع الشعر ، بالنسبة للشعر اللي مساميتة منخفضة ، الطبقة الخفيفة من زيت جوز الهند ممكن تمنع المية من اختراق الشعر ، وده هيمنع الشعر من الحصول على الرطوبة اللي محتاجها ، ويخلي شعرك جاف اكتر.
2- خل التفاح كمادة قابضة:
كتير من الاشخاص بيستخدموا خل التفاح لعلاج حب الشباب, ولقشرة الراس, او حتى كمزيل طبيعي للعرق ، ولكن مع ذلك ، حموضتة العالية ممكن تأدي لحروق كيميائية خطيرة على بشرتك ، ولاستخدامه بطريقة امنه ومتأذيش بشرتك ، خففيه بالمية.
3- بياض البيض لشد المسام:
غالبا بيتم استخدام بياض البيض لشد مسام البشرة والحصول على بشرة ناعمة ، ومع ذلك ، البيض هو ناقل شائع للسالمونيلا ، ومش المفروض انه يتحط قريب من الفم وهو ني.
4- القرفة لعلاج حب الشباب:
القرفة بقت مكون شائع جدا كعلاج مضاد لحب الشباب ، وكتير من الاشخاص بيضيفوه لماسكات البشرة ، ولكن البعض بدأ يشتكي منه انه بيسبب حساسية واحساس بالحرقان ، وده لان التهاب الجلد يعتبر من الاثار الجانبية لاستخدام القرفة ، واللي بيأدي للاحمرار والطفح الجلدي والتهيج.
5- السكر كمقشر للوجه:
السكر يعتبر مقشر قاسي شوية على البشرة ، خصوصا لو بشرتك حساسة ، لانه ممكن يكون مادة كاشطة جدا للبشرة ، وده ممكن يأدي لفتح الجروح الصغيرة وتعريض بشرتك للاوساخ والتغيرات البيئية اللي ممكن تضرها.
6- عصير الليمون كقناع مضاد للشيخوخة:
مافيش شك ان عصير الليمون غني بفيتامين C وخصائص مضادة للاكسدة ، وده السبب اللي بيخلي كتير من الاشخاص يضيفوه لماسكات البشرة للاستفادة من تأثيره المضاد للشيخوخة ، لكن الليمون ممكن يأدي لفرط تصبغ الجلد والحروق ، عشان كده لازم استخدامه بحذر.
7- دقيق الشوفان لعلاج حكة الجلد:
حمام دقيق الشوفان يعتبر لبعض الاشخاص الحل الامثل لعلاج مشكلة حكة الجلد ، ولكن مع ذلك ، الاستخدام المستمر لدقيق الشوفان ممكن يأدي لالتهاب الجلد ، واللي ممكن يزود من حكة الجلد اكتر.
8- حمام صودا الخبز لتخفيف الألم:
حمامات صودا الخبز بتستخدم بشكل شائع لعلاج كتير من الحالات الصحية ، زي تخفيف التوتر والألم لحد تعزيز الدورة الدموية ، ولكن مستوياته القلوية ممكن انه تضر الجلد وتسبب تهيجه.
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في الشتا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايه اللي هيحصل لو بالغتي في استخدام 8 مكونات طبيعية في روتين جمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.