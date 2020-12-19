ايه اللي هيحصل لو بالغتي في استخدام 8 مكونات طبيعية في روتين جمالك

احنا دايما بننصح بالمكونات الطبيعية للعناية بالبشرة والشعر لانها بتكون خالية من اي مواد كيميائية ومش مضرة ، ولكن زي اي حاجة ممكن المبالغة في الاستخدام تأدي لنتايج عكسية ، وفي بعض المكونات الطبيعية لازم نستعملها بحذر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 8 مكونات طبيعية متستخدميهاش بشكل مفرط.

مكونات طبيعية متستخدميهاش بشكل مفرط:

1- زيت جوز الهند لتنعيم الشعر الجاف:

زيت جوز الهند تقريبا بنشوفه دلوقتي في كل مكان ، من العناية بالبشرة لعلاجات الشعر ، ولكن مهم اننا نعرف ان زيت جوز الهند مش مخصص لكل انواع الشعر ، بالنسبة للشعر اللي مساميتة منخفضة ، الطبقة الخفيفة من زيت جوز الهند ممكن تمنع المية من اختراق الشعر ، وده هيمنع الشعر من الحصول على الرطوبة اللي محتاجها ، ويخلي شعرك جاف اكتر.

2- خل التفاح كمادة قابضة:

كتير من الاشخاص بيستخدموا خل التفاح لعلاج حب الشباب, ولقشرة الراس, او حتى كمزيل طبيعي للعرق ، ولكن مع ذلك ، حموضتة العالية ممكن تأدي لحروق كيميائية خطيرة على بشرتك ، ولاستخدامه بطريقة امنه ومتأذيش بشرتك ، خففيه بالمية.

3- بياض البيض لشد المسام:

غالبا بيتم استخدام بياض البيض لشد مسام البشرة والحصول على بشرة ناعمة ، ومع ذلك ، البيض هو ناقل شائع للسالمونيلا ، ومش المفروض انه يتحط قريب من الفم وهو ني.

4- القرفة لعلاج حب الشباب:

القرفة بقت مكون شائع جدا كعلاج مضاد لحب الشباب ، وكتير من الاشخاص بيضيفوه لماسكات البشرة ، ولكن البعض بدأ يشتكي منه انه بيسبب حساسية واحساس بالحرقان ، وده لان التهاب الجلد يعتبر من الاثار الجانبية لاستخدام القرفة ، واللي بيأدي للاحمرار والطفح الجلدي والتهيج.

5- السكر كمقشر للوجه:

السكر يعتبر مقشر قاسي شوية على البشرة ، خصوصا لو بشرتك حساسة ، لانه ممكن يكون مادة كاشطة جدا للبشرة ، وده ممكن يأدي لفتح الجروح الصغيرة وتعريض بشرتك للاوساخ والتغيرات البيئية اللي ممكن تضرها.

6- عصير الليمون كقناع مضاد للشيخوخة:

مافيش شك ان عصير الليمون غني بفيتامين C وخصائص مضادة للاكسدة ، وده السبب اللي بيخلي كتير من الاشخاص يضيفوه لماسكات البشرة للاستفادة من تأثيره المضاد للشيخوخة ، لكن الليمون ممكن يأدي لفرط تصبغ الجلد والحروق ، عشان كده لازم استخدامه بحذر.

7- دقيق الشوفان لعلاج حكة الجلد:

حمام دقيق الشوفان يعتبر لبعض الاشخاص الحل الامثل لعلاج مشكلة حكة الجلد ، ولكن مع ذلك ، الاستخدام المستمر لدقيق الشوفان ممكن يأدي لالتهاب الجلد ، واللي ممكن يزود من حكة الجلد اكتر.

8- حمام صودا الخبز لتخفيف الألم:

حمامات صودا الخبز بتستخدم بشكل شائع لعلاج كتير من الحالات الصحية ، زي تخفيف التوتر والألم لحد تعزيز الدورة الدموية ، ولكن مستوياته القلوية ممكن انه تضر الجلد وتسبب تهيجه.

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في الشتا