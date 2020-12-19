العشبة السحرية لتقوية الذاكرة وعدم النسيان وزيادة التركيز وسرعة الحفظ للكبار والصغار 

يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة ضعف الذاكرة وعدم التركيز، حيث أنهم لن يتمكنوا من تذكر بعض الأمور الهامة، ونجد أيضاً الأمهات تواجه مشكلة تشتت العقل وعدم تركيز الطفل في مواده الدراسية مما يسبب رسوبه في الامتحانات، ويرغبون في إيجاد حل لهذه المشكلة، ونحن هنا اليوم لنتعرف سوياً على بعض الأعشاب الطبيعية التي تزيد من التركيز وتقوي الذكرة، وتمكن طفلك من حفظ مواده الدراسية وعدم نسيانها وأيضاً مناسبة للغاية لكبار السن ومرضى الزهايمر تعالي معنا لتتعرفي معنا.

العشبة السحرية لتقوية الذاكرة

بعيداً عن تناول الأدوية والعقاقير الطبية باهظة الثمن التي تزيد من التركيز وتقوي الذاكرة إليكم أعشاب طبيعية تمكنكم من القيام بذلك:

تمتلئ عشبة الروز ماري بروائح عطرية تزيد من الذاكرة وتزيد من التركيز الذهني، ويوجد بها مركبات كيميائية خاصة بزيادة التركيز وتحسين الذاكرة، من خلال تناوله كشاي أو استنشاقه.

من الأعشاب التي تحمل نكهة قوية ويستخدم في طهي الكثير من الأطعمة والمعجنات منها البيتزا حيث أنه بمنحها مذاق رائع، وقد أثبتت الأبحاث العلمية أنه له القدرة على التخلص من السموم الموجودة بالدم، ويحتوي على مضادات الأكسدة والالتهابات ويحمي الجسم من الإصابة بالفيروسات والعدوى وقادر على تقوية الذاكرة.

عند الحرص على إضافته في النظام الغذائي يعمل على تعزيز قدرة ووظائف العقل على الاستيعابـ لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفلافونويد التي تقوي الذاكرة.