وجبة غداء تحفه سريعه التحضير لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها

نتعرف اليوم على طريقة عمل وجبة غداء سريعه وخفيفه وسهلة أيضاً بمكونات متوفرة في كل بيت، حيث أصبحت بالوقت الحالي أغلب الأكلات مكلفة للغاية ويرجع ذلك لدخول اللحوم ضمن المكونات الرئيسية في الوصفة، وتسعي كل سيدة لمعرفة طريقة عمل وجبة عشاء خفيفه وسريعه أو غداء ومن هذا المنطلق نقدم لكل زوارنا الكرام طريقة عمل وجبة غداء سهله وسريعه واقتصادية فدعونا نستعرض المكونات والخطوات.

طريقة عمل وجبة غداء سريعه

المكونات

5 حبات من البطاطس المسلوقة.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من البابريكا.

ثلاث ملاعق من الجبن الموتزاريلا.

ملعقة ونصف من الملح أو حسب الرغبة.

بيضة واحدة.

قطعتين من الزبدة.

نصف كيلو من الدجاج المفروم.

بصلة كبيرة مبشورة.

ملعقة كبيرة من البقدونس.

خطوات عمل وجبة غداء سهلة

قومي بسلق حبات البطاطس ثم اهرسيها جيداً وضيفي فوقها ملعقة الكمون والزعتر والفلفل الأسود والبابريكا وكمية الملح.

نخلطهم جيداً لدقيقة ثم نضيف البيضة والزبدة وكمية الجبن الموتزاريلا عليهم، ثم ابدئي مجدداً بهرس المكونات معا.

بعد ذلك ابدئي بتكوير البطاطس ثم قومي برصها في صينية بعد الانتهاء من تكوير كمية البطاطس ورصها في الصينية يتم تفريغ البطاطس من الوسط بواسطة يديكي أو باستخدام ملعقة حتي يتم حشوها.

جهزي الدجاج المفروم في بولا واسعة وضعي عليها البصلة المفرومة ثم ضيفي عليها التوابل نصف ملعقة من الملح وبهارات الدجاج وفلفل أسود كزبرة مجففة بودرة ثوم بابريكا والبقدونس.

قومي بخلط جميع المكونات معا ثم ابدئي بأخذ كمية مناسبة من خلطة الدجاج المفروم وتكويرها استمري على ذلك حتي تنفذ لديكي كمية لحم الدجاج.

جهزي مقلاة بها كمية مناسبة من الزيت وضعيها على النار واتركيها حتي تنسخن ثم ابدئي بتحمير الكفتة لدقائق حتي تأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك خذي كورات الكفتة وضعيها في كل قطعة من البطاطس كحشوة.

ادخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتي تنضج واخرجيها وبألف هنا.