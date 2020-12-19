سر نجاح العجينة القطنية الذهبية الهشة للبيتزا والفطائر بخطوات بسيطة

سر نجاح العجينة القطنية الذهبية الهشة للبيتزا والفطائر من العجائن التي تستخدم بكثرة في عمل مخبوزات وأطعمة متنوعة هي العجينة السحرية التي تستخدم في عمل البيتزا والباتيه أو الفطائر المحشية وغيرها، لذا نجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة وخطوات متبعة لعمل العجينة القطنية الهشة في المنزل بأقل تكلفة وبنتائج مثل الجاهزة، تعالي معنا لتتعرفي عليها بنفسك. خطوات عمل العجينة القطنية الهشة نقدم لكم طريقة عمل عجينة قطنية هشة تستخدم للكثير من المخبوزات والعجائن وهي: كوبان من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ثلث أرباع كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من روب الزبادي.

القليل من السكر.

ملعقتين من الزيت النباتي. طريقة التحضير: نقوم بمزج المكونات الجافة معاً الدقيق والملح والبيكنج بودر ونقوم بتفعيل الخميرة من خلال خلط الخميرة مع السكر والقليل من الماء الدافئ وتترك ربع ساعة حتى تتفاعل.

نقوم بوضع الزبادي والزيت وتخلط المكونات معاً حتى تتجانس، ونقوم بإضافة الحليب تدريجياً مع العجن لعدة دقائق حتى أن تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة لا تلتصق باليد.

نقوم برش سطح صلب بالقليل من الدقيق وندعك بها العجين لعدة دقائق وهذه الخطوة هامة للغاية لأنها هي سر الحصول على عجينة هشة مثل القطن.

نقوم بتكوير العجين لكرات صغيرة وتدهن بالزيت وتغطى بورق النايلون وتترك لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

وتصبح جاهزة لاستخدامها كما تفضلين للفطائر القطنية أو البيتزا.

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