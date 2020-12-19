سر الوصفه المغربية للشيب ضعيها علي شعرك دقائق وتخلصي من الشيب نهائيا

سر الوصفه المغربية للشيب إذا كنتي تعاني من الإزعاج والقلق بسبب ظهور الشعر الأبيض بمناطق متنوعة في الشعر، فمن المؤكد أنك تبحثين عن طرق تمكنك من التخلص لهذه المشكلة، وتبدأ رحلة الذهاب وقضاء وقت طويل بصالونات التجميل من أجل التخلص من مشكلة الشعر الأبيض نهائياً، وصبغ الشعر لتغطية الشيب، وهذا يحتاج لوقت كبير واستخدام صبغات كيميائية تلحق الضرر بالشعر، فما بالك بمكونات طبيعية تعمل على تغطية الشعر الأبيض دون أن تسبب له أي تلف ولا يعود مرة أخرى.

تخلصي من شيب الشعر بمكونات طبيعية

مكونات طبيعية بسيطة ولكنها أثبتت فعاليتها في تغطية شيب الشعر طبيعياً:

المرمية

تتم من خلال غلي بعض أوراق المرمية في كمية مناسبة من الماء ويترك حتى أن يبرد بشكل جيد، من ثم نقوم بتطبيق الميرمية على الشعر الأبيض، ومن ثم يترك على الشعر لمدة ساعتين ومن ثم نقوم بغسل الشعر، ويجب تكرار الوصفة مرة من كل أسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

الموز

يوجد به نسبة كبيرة من البوتاسيوم والفيتامينات والمعادن التي تزيد من نمو وتنعيم الشعر، والتخلص من الشيب ويعالج بصيلات الشعر التالفة ويمنع تساقط الشعر، من خلال خلط بعض حبات الموز مع كوب من زيت الزيتون ويهرس الموز به ويطبق المزيج على الشعر ويترك لمدة ربع ساعة، ومن ثم تقوم بغسيل الشعر بالماء والشامبو مع الحرص على تكرار الوصفة بشكل مستمر.