في 10 دقائق طريقة عمل أم علي بالقشطة بألذ مذاق مثل المحلات بالضبط

وصفة أم علي هي من الحلويات الشرقية المصرية توارثها الأجيال منذ القدم وسميت بهذا الاسم نظراً لاسم زوجة حاكم الامبراطورية وقتها ومن ذلك الحين ولم يتغير، وهي حلوى لذيذة تصلح في الأجواء الباردة نظراً لأنها من الوصفات التي تعطي الشعور بالتدفئة خاصة في الشتاء، أم علي مكوناتها بسيطة مذاقها رائع يتم تحضيرها في الأصل من رقائق الملفيه ويمكن عملها بالجلاش أيضاً، مضاف إليه الحليب والمكسرات والقشطة مما تجعلها وجبة غنية بالعناصر الغذائية الكثيرة تعطي طاقة كبيرة للجسم لاحتوائها على بروتينات ودهون وسكريات، لهذا ينصح للذين يعانون من زيادة الوزن عدم الإفراط في تناول أي نوع من الحلويات للحفاظ على سلامتهم لأنها سرعان ما تتحول إلى مشاكل جسمانية وبعدها يضطر الشخص البحث عن طرق الرجيم وكيفية خسارة الوزن، وهنا لابد من التعامل مع الأطباء بحيث يصف العلاج المناسب لكل حالة، أما بغير ذلك فيكون الأمر عادي وصحة وهنا على قلوبكم جميعاً.

العناصر الغذائية الموجودة في حلوى أم علي

تحتوي وصفة أم علي على كالسيوم – سعرات حرارية – بروتينات – كربوهيدرات – دهون – الكوليسترول – دهون مشبعة، أما عن النسب فعلى حسب ما تم تناوله لـ الشخص فيتم احتساب القيم، ولكنها في المجمل وصفة غنية جداً يحصل الجسم على طاقة رهيبة في القيام بالأعمال اليومية، كل هذا بجانب مذاقها اللذيذ كنوع مختلف عن الحلويات الأخرى به كالسيوم بالإضافة إلى عناصر أخرى موجودة في أنواع المكسرات المضافة.

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

المكونات سهلة جداً:- (نصف كيلو جلاش مقطع مربعات 4*4 سم وتحمص في الفرن أو يتم شرائها جاهزة فهي تكون برقائق الملفيه أو من الرقاق) + لتر حليب + 3 ملاعق سمن بلدي + 4 ملاعق كبيرة قشطة + مكسرات ( جوز هند و زبيب) + سكر للتحلية.

خطوات التحضير/