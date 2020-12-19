مظاهر التأخر اللغوي عند الأطفال

التأخر اللغوي عند الأطفال ، يعني عدم تطور اللغة عند الطفل بما يتناسب مع عمره الزمني فهذا يؤرق الأسره كثيرا وتبدأ في طرح الأسئلة تحتاج إلى إجابات ولكن إجابات علمية تحدد حجم المشكلة وأسبابها وطرق علاجها وأختيار الوقت المناسب للتدخل دون الإنصات لأي شخص قريب أو بعيد ويقول رأيه في حالة الطفل بناءا على خبراتهم التي مروا بها فهذه الأراء يمكن أن تأتي . عليه بالسلب وليس بالإيجاب وتضر الطفل أضرار جسيمة ويصعب السيطره علي الموقف.

وتحتاج لمن يرد علي تلك التساؤلات رد موثوق فيه.

هي الطفل متأخر عن أقرانه من هذا السن؟

هل هذا له سبب وراثي؟

هل هناك سبب عضوي لهذا التأخر؟

هل هذا التأخر سوف يتحسن تلقائيا ؟

هل هناك وقت يجب التحرك فيه وعرضه على متخصصين؟

ونسبه تأخر اللغه عند الذكور أعلي من الإناث لذلك يبدأ التدخل الخارجي في هذه المشكلة والبحث عن أسبابها وطرق عليها مبكرا لأن التدخل المبكر مفيد جدا في جميع الحالات والسن المناسب للإناث من عامين أما الذكور من عمر عامان ونصف.

أسباب حدوث التأخر اللغوي عند الأطفال

وجود تأخر في قدرات الطفل العقلية فمن يعانون من ذلك نجد لديهم بطء شديد في أكتساب اللغة.

وجود إعاقة أو عيب خلقي أو مشكلة في الأذن أو ضعف في السمع يعوق الطفل من سماع الأصوات من حوله مما يؤدي إلي تأخر لغوي.

عدم النطق بشكل صحيح أمام الطفل وعدم تصحيح الأسرة الكلمات التي ينطقها الطفل بطريقة خطاء.

أهمال الأسرة للطفل منذ السنوات الأولي وتركه دون الحديث معه ودون تعريفه الأشياء حوله.

ترك الطفل وقت طويل أمام الشاشات يصل لحد الإدمان وتفرح الأم بذلك لأنها ترتاح من مسؤلية الطفل وقت طويل ولكنه يصنع مشكلة وأزمة كبيرة تواجهها فيما بعد.

السخرية من طريقة نطق الطفل لبعض الكلمات بشكل غير صحيح يؤدي إلى تأثير سئ على نفسية الطفل وبالتالي يتأخر في اللغة.

ضحك الأسرة ومن حول الطفل من نطقه لبعض الكلمات بشكل فكاهي وعدم التصحيح له .

عيوب في اللسان مثل الربط يؤدي إلى صعوبة حركة اللسان بشكل حر وبالتالي النطق يصبح غير صحيح في بعض الأحيان.

حدوث تشوهات في الفم أو الأسنان أو الفكين أو الشفاة مثل الشفة الأرنبية كل هذا يؤدي إلي عدم قدرة الطفل في النطق ويؤدي إلي تأخر لغوي.

مرض التوحد من أهم أعراضه صعوبه التواصل وعدم القدرة علي الكلام وأحيانا عدم الرغبة في الكلام.

طرق علاج التأخر اللغوي عند الأطفال

عند ملاحظه تأخر لغوي لدي الطفل يجب أستشارة المتخصصين في كافة النواحي التى لها علاقة بالتطور اللغوي للطفل للأطمئان ما إذا كان هناك أسباب عضوية أو نفسية تعيق هذا التطور. التحدث مع الطفل بأستمرار من بداية السنوات الأولي بدء بالمقاطع الصوتية والأصوات المميزة إلي تسمية الأشياء من حوله.ع عدم ترك الطفل أمام الشاشات فترات طويلة فالطفل الأقل من سنتين يمنع الطفل منها أما الأكبر من سنتين فاليكون نصف ساعة مقسمة على مدار اليوم. التحدث مع الطفل بالغة واحدة فقط حتي لا يحدث إرباك للطفل. مشاركة الطفل لكل الأنشطة الإجتماعية داخل المنزل وخارجه علي حسب المرحلة العمرية التي يمر بها. مشاركة الطفل في الألعاب وأستماعه إلي قصص وحكايات بشكل يومي فهذا يزيد من حصيلته اللغوية قد يستخدمها في وقت لاحق. نزول الطفل لدار الحضانة له دور كبير في تنمية مهاراته وقدراته الخاصة بما فيها المهارات اللغوية. تحفيز الطفل عند نطق بعض الكلمات بشكل صحيح حتي نعطي له الثقة في نفسه وفي مهاراته وقدراته. أعطاء الطفل جلسات التخاطب لدي المتخصصين عندما يلزم الأمر لتحسين قدرته اللغوية وتطويرها. أختيار المرحلة العمرية المناسبة لتدخل أخصائي التخاطب حتي ينجح في هذه المهمة.

وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف يفيد الأمهات والأباء في تطوير أطفالهم.

والله الموفق والمستعان.