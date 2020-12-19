وصفة سرية من جارتي الباكستانية رهيبة لنمو الشعر ومحاربة التساقط ومليء الفراغات

وصفة سرية من جارتي الباكستانية رهيبة لنمو الشعر تبحث جميع السيدات عن كافة الطرق التي تساعدها في الحصول على شعر طويل وناعم وأكثر جاذبية، ولكن بسبب تعرض الشعر للعوامل التي نقابلها على مدار اليوم تجعله يصاب بمشاكل متعددة منها تساقط الشعر وفقدان الكثير منه، ومنا من يشكو من عدم نمو الشعر وزيادة طوله، ولن يحب فطرة تطبيق أي مواد كيميائية مهما كانت بماركات مشهورة فهذا هو الحل الأمثل، ونحن اليوم جئنا لكم بالوصف الباكستانية التي تحفز نمو الشعر بغزارة بوقت قصير بمكونات بسيطة من المنزل ولكن النتائج مذهلة.الوصفة الباكستانية لتحفيز نمو الشعر
تعرفي معنا على أشهر الخلطات الباكستانية للشعر التي انتشرت في كافة دول العالم وحققت نتائج أكثر من رائعة:قناع الخردل:
- لعمل القناع نقوم بخلط ربع كوب من زيت الخردل ويضاف له ملعقتين من زيت اللوز مع ربع كوب من زيت الزيتون ونصف كوب من زيت جوز الهند وتقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى تمام التجانس.
- وتوضع بقدر معدني على النار لمدة دقيقة كاملة، ومن ثم يتم استخدام القليل من الخليط على الشعر يوضع بإناء، ونحتفظ بالباقي في الثلاجة وتقلب الزيوت بطريقة جيدة.
- ويوضع كمية مناسبة منه على الشعر بطريقة جيداً ويترك على الشعر لمدة ساعتين ومن ثم يغسل بالماء والشامبو الطبي الخالي من الكبريت من أجل الحصول على أفضل النتائج، ويتم تكرار الوصفة مرتين إلي ثلاث مرات علي الاقل من كل أسبوع سوف تلاحظي نتيجة ممتازة.
يجب عليكي أتباع هذه النصائح لشعر صحي دون تساقط ومن ذمن هذه النصائح هي:-
- غسل الشعل مرتين فقط في الاسبوع.
- أستخدام الشامبو المناسب علي حسب نوع شعر اذا كان جاف او د هني او عادي.
- شرب الماء بكثره علي مدار اليوم.
- تسريحات مريحة للشعر قبل النوم وعدم شد الشعر بشدة.
- عمل حمام الزيت الساخن علي الاقل مرة كل أسبوع.
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