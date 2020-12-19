تبييض بشرة العروسة في 3 ايام اقوي وصفات تفتيح للوجه ضعيها قبل الفرح

تبحث كل عروس قبل زفافها عن وصفات لجمالها حيث تهتم بالظهور بمظهر جذاب ومشرق عند الزفاف وقد تستخدم الكثير من العرائس منتجات تفتيح البشرة الصناعية والتي في بعض الأحيان قد تؤدي إلي تعرض البشرة للجفاف والضعف ولذلك نقدم لكي افضل وصفات تبييض البشرة بمكونات طبيعية للحصول على أفضل تفتيح وتبييض البشرة العروس قبل الزفاف. وصفة البيض لتبييض بشرة العروس وصفة البيض لتبييض بشرة العروس مكونات الوصفة: بياض بيضة واحدة

بعض المناديل الورق . طريقة التحضير والاستخدام: قومي بخفق بياض البيض جيدا حتى يتحول لسائل خفيف .

استخدمي فرشاة وقومي بتوزيع زلال البيض على الزوجة بالتساوي.

قومي بعد ذلك بفرد المناديل الورقية ووضعها برفق على الوجه .

قومي بعد ذلك بوضع طبقة من زلال البيض على المناديل ثم وضع طبقة أخري من المناديل على الوجه.

نقوم بتكرار الطبقات من البيض والمناديل لمدة ثلاث مرات .

يترك قناع البيض علي الوجه لمدة نصف ساعة حتى تجف المناديل تماماً.

بعد مرور نصف ساعة نقوم بإزالة الماسك من على الوجه و نقوم بشطف الوجه بالماء الدافئ.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه مرة أخري بالماء البارد حتي يتم غلق مسام البشرة .

يعمل هذا الماسك على تفتيح وتبييض البشرة بشكل ملحوظ ويعمل على إزالة الرؤوس السوداء والبقع الداكنة بالوجه. وصفة زيت الترمس والنشا لتفتيح بشرة العروس وصفة زيت الترمس والنشا لتفتيح بشرة العروس مكونات الوصفة: ملعقة صغيرة من ماء الورد .

ملعقة من الدقيق القمح.

ملعقة من النشا أو دقيق الذرة.

ملعقة صغيرة من زيت الترمس طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بخلط دقيق الذرة مع دقيق القمح جيدا ونقوم بعجنها بواسطة ماء الورد.

نقوم بتقليب الخليط جيداً ثم نقوم بإضافة زيت الترمس والذي يعتبر من أفضل المواد الطبيعية المفيدة للبشرة .

نقوم بعد ذلك بتوزيع الماسك بشكل متساوي على البشرة مع الابتعاد عن منطقة العينين .

يترك الماسك علي الوجه لمدة عشرين دقيقة حتي يجف تماما .

بعد مرور عشرين دقيقة نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ لإزالة بقايا الماسك من على الوجه .

نقوم بغسل الوجه مرة أخري بالماء البارد لغلق مسام البشرة أو استخدام تونر للبشرة .

قومي بتكرار هذا الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل تبييض وتفتيح البشرة قبل الزفاف.

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