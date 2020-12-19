العشبة السحرية لتطويل وتكثيف الشعر رشيها على شعرك مرة يومياً لتطويل الشعر بغزارة

تطويل وتكثيف الشعر وتنعيمه وإنباته، قد تحلم كل فتاة بشعر طويل ولامع وكثيف وقد تستخدم الكثير من الكريمات التي تعمل على تطويل الشعر ولكن بدون فائدة لذلك ينصح باستخدام الوصفات الطبيعة في تطويل الشعر لكن يجب الأخذ بالاعتبار أن علاج الشعر يحتاج إلى بعض الوقت للحصول على أفضل نتيجة في تطول الشعر .

وصفة بذر الكتان و الخردل لتطويل وتكثيف الشعر

سوف نقدم لكم الآن وصفة الخردل لتطويل وتنعيم الشعر كما أن هذه الوصفة جميع مكوناتها متواجدة داخل كل منزل وهي :

2 ملعقة كبيرة من بذر الكتان .

2 ملعقة كبيرة من السكر .

2 ملعقة كبيرة من الخردل .

6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون .

أولاً نحضر وعاء ونضعه علي نار هادئة ونضع به جميع المكونات السابقة حتى تصبح المكونات دافئة .

نخلط جميع المكونات مع بعضها ونقوم بتوزيعها على الشعر كله حتى تغطى الشعر كله من الجذور حتى الأطراف .

نترك الوصفة على الشعر لمدة يوم كامل مع تغطية الشعر بكيس بلاستك مخصص للشعر أو منشفة دافئة .

بعد ذلك نغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو ونقوم بعمل حركات دائرية في فروة الرأس .

يجب تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة الفعالة في تطويل الشعر .

مكونات وصفة بذر الكتان لتطويل الشعرطريقة تحضير واستخدام وصفة لتطويل الشعر

كما ينصح للحصول على أفضل النتائج في تطويل الشعر وإنباته الابتعاد عن التوتر والقلق الذي يؤثر على الشعر والابتعاد عن الكريمات والمواد الكيميائية الضارة بالشعر كما ينصح أيضاً تناول الخضروات والفاكهة وخاصة التي تحتوى على الفيتامينات .