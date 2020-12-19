تحضير فطائر كودو الدجاج الرائعة بكل سهولة في ١٠ دقائق

فطائر كودو الدجاج من أشهر الفطائر اللذيذة المميزة بطعمها الرائع، والآن سوف نري طريقة إعدادها على طريقة الشيف هبة أبو الخير. مقادير فطائر كودو الدجاج مقادير العجين مقادير فطائر كودو الدجاج مقادير العجين • ٢ كوب من الحليب الدافئ.

• ٢ بياض بيض.

• ٢ ملعقة سكر.

• ١/٢ ملعقة خل.

• ٢ ملعقة خميرة فورية.

• ١/٢ كوب زيت نباتي.

• ٥ كوب دقيق.

• ٣ معالق حليب بودر.

• ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مقادير كودو الدجاج مقادير كودو الدجاج • زيت.

• حبة بصل أبيض كبيرة .

• ٣ صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة .

• ٢ فص ثوم.

• ملعقة صغيرة من بهارات دجاج .

• ٣ حبات فلفل أخضر مقطعة شرائح .

• ملعقة من الصويا صوص .

• عصير ليمون . طريقة تحضير كودو الدجاج طريقة تحضير كودو الدجاج • نضع الحليب الدافئ في إناء عميق ثم نخلط معه بياض البيض ونخفقهما جيدا حتى يمتزجوا.

• نقوم بإضافة السكر والخل والخميرة مع التقليب المستمر حتى يصبح خليط سائل.

• نقوم بإضافة ٢ كوب من الدقيق إلى الخليط السائل ونقلب جيدا حتى تختفي أي تكتلات ونتركه حتى يختمر لمدة ١٥ دقيقة.

• نقوم بإضافة باقي كمية الدقيق وهي ٣ كوب ونضيف اللبن البودر ونقوم بعجن الخليط جيدا حتى نحصل على عجينة لينة.

• نترك العجينة لمدة ساعة حتى تختمر.

• نقوم بتحمير شرائح البصل في ٣ معالق من الزيت حتى يصبح لونه ذهبي، ونقوم بفرده في طبق جانبي.

• توضع قطع الدجاج على النار وتتبل أثناء الطهي فنضيف فصوص الثوم المفروم وملعقة صغيرة لكل من الملح والفلفل الأسود وبهارات الدجاج ونتركه حتى ينضج.

• ثم نقوم بإضافة الفلفل الأخضر والبصل الذي قمنا بتحميره سابقا، ونضيف أيضا الصويا صوص وعصير الليمون فيصبح كودو الدجاج جاهزا للحشو.

• نقوم بفرد العجين بشكل بيضاوي ونضع كمية من كودو الدجاج،ونضيف جبن شيدر مبشور وجبن موتزاريلا ونلف العجين ونتأكد من إغلاق الأطراف بإحكام على الحشو، ثم نتركه لمدة ١٠ دقائق حتى يصبح لينا وجاهز للخبز.

• نقدم بدهن العجين بصفار بيضة واحدة مضاف لها ملعقة خل حتى يصبح لونها ذهبيا رائعا، ونضعها في فرن علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٠ دقيقة حتى تصبح الفطائر جاهزة.

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