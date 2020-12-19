تطويل الشعر و تغذيته باستخدام الزيوت الطبيعية و النتيجة من أول استخدام

تطويل الشعر من أكثر المشاكل التي تعاني منها كثير من النساء، فعدم نمو الشعر بشكل سليم له أسباب كثيرة منها أسباب صحية وعوامل وراثية وأخرى مرتبطة بتغذية الشعر وصحته، فهناك بعض العادات الخاطئة التي تدمر الشعر وتؤثر على نموه بشكل سليم من أبرزها وأكثرها انتشارا فرد الشعر باستخدام كريمات أو منتجات صناعية تحتوي على مواد مضره منها مادة الفورمالين التي تستخدم كمادة أساسية لإبقاء الشعر مفرود لفترة طويلة، فكريمات الفرد للشعر والصبغة من أكثر الأشياء التي تدمر بصيلات الشعر وتؤدى إلى تساقطه لما تحتويه من مواد كيميائية ضارة ومدمرة للشعر.

تطويل الشعر باستخدام زيت الزيتون

زيت الزيتون من أهم الزيوت المغذية للشعر والتي تساعد في زيادة طول الشعر وتغذيته، فيمكن استخدامه كحمام زيت للشعر مع خلطه بمجموعة أخرى من الزيوت الطبيعية ذات الفائدة، ويستخدم زيت اللوز الحلو أيضا لحماية الشعر من أشعة الشمس الضارة فيعمل كماسك عازل للشعر لذا ينصح باستخدامه مباشرة على الشعر عند التعرض لأشعة الشمس مباشرة أو عند نزول حمامات السباحة، نخلط كميات متساوية لكل من زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو وزيت السمسم وزيت الجزر ويتم تدليك فروة الرأس بهذا الخليط وتركة لمدة ٤ ساعات ثم يغسل الشعر بشامبو طبيعي.

تطويل الشعر باستخدام عسل النحل

يحتوي عسل النحل علي فوائد كثيرة للجسم وللبشرة وللشعر أيضا فهو مغذي طبيعي، ويساعد في تطويل الشعر ومنع تساقطه بشكل كبير، فيتم خلط ملعقة لكل من زيت الزيتون وزيت جوز الهند مع ملعقتين من عسل النحل مع بيضة واحدة ونخلطهم جيدا ويوزع هذا الخليط جيدا على الشعر ونتركه لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بشامبو طبيعي.

تطويل الشعر باستخدام الجرجير

للجرجير فوائد رائعة للشعر وفروة الرأس فهو يساعد في تطهير فروة الرأس وتطويل الشعر وتغذيته، فيتم خلط عصير الجرجير مع زيت الزيتون باستخدام محضر الطعام حتى نحصل علي خليط ناعم يمكن فردة علي الشعر، ونتركه لمدة ساعة ثم نصنع خليط من الماء الدافئ والقرنفل الذي يغذى ويعطر الشعر أيضا ونغسل به الشعر بعد استخدام شامبو طبيعي.