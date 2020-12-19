تطويل الشعر بجنون في يوم واحد ضعي على شعرك الخلطة الهندية وسيطول بسرعة الصاروخ

تحاول الكثير من السيدات استخدام العديد من المستحضرات للشعر حتى يصبح طويلاً ولكن لا تجدي نفعاً، كما يعاني البعض من ارتفاع أسعار تلك المستحضرات التي لا يستطعن القيام شراؤها وعلى ذلك يمكنهم استخدام بديل تلك الوصفات من خلال بعض التركيبات الطبيعية العشبية، وعند استخدامها سوف تحصلين على شعر طويل وجذاب. خلطة البيض بالعسل خلطة البيض بالعسل مكونات الوصفة: بيضة.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من العسل.

ملعقة زيت زيتون. طريقة التحضير:- يتم خلط البيض والعسل معاً ثم يتم إضافة الزيوت عليهم.

غسل الشعر وتجفيفه ثم يتم فرد الوصفة على الشعر.

نقوم بغسل الشعر بالماء البارد.

يمكن تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل نتائج. خلطة العروس لإطالة الشعر خلطة العروس لإطالة الشعر مكونات الوصفة: أفوكادو.

ملعقتين زيت زيتون.

موزة.

بيضة. طريقة التحضير: يتم سلق الأفوكادو.

نقوم بعزل الفار والبياض ونضع الصفارة على الأفوكادو بعد خفقها.

يتم هرس الأفوكادو ونبدأ بتقليبه مع صفرة البيض.

نقوم بهرس الموزة عليها.

ونضيف الزيت وتقلب المكونات.

يتم فردها على الشعر فى الفروة إلي أطراف الشعر.

ترك على الشعر لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء البارد مع دعكه بالشامبو لإزالة البيض تماماً.

يتم استخدام الوصفة شهر كامل وسوف تحصلين على شعر طويل وقوي. البيض وزيت الزيتون البيض وزيت الزيتون مكونات الوصفة:- بيضتين.

ملعقتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير:- يتم خفق البيضة والزيت معاً.

يتم دهن الشعر بالخلطة لمدة ساعة.

يتم غسل الشعر بعد دعكه بالشامبو.

يشطف الشعر بالماء البارد. الشاي الأخضر الشاي الأخضر مكونات الوصفة:- ثلاث ملعقة شاي أخضر.

كوب ونصف من الماء. طريقة التحضير:- يوضع الشاي في الماء لساعة.

يتم عزل المنقوع عن التفل.

نقوم بوضع الشاي على الشعر بالكامل.

يترك ربع ساعة.

يغسل الشعر جيداً.

من الأفضل استخدام المنقوع ثلاث مرات أسبوعياً للوصول لأفضل نتيجة. خل التفاح خل التفاح مكونات الوصفة:- كوب ونصف ماء.

أربعة ملعقة من خل التفاح. طريقة التحضير:- يتم خلط الماء مع خل التفاح.

يوضع الخليط على الشعر مع التدليك المستمر.

يتم تركه على الشعر عشر دقائق.

يتم غسل الشعر بماء دافئ.

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