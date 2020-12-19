أقنعة الكركم السحرية لتبييض الوجه وتفتيح لون البشرة من أول استخدام

إن الحصول على بشرة صافية وموحدة اللون حلم يجول في بال كل فتاة، ولذلك يبحثون عن طرق مختلفة لتحقيق هذا الحلم، وأثبتت التجارب والدراسات المختلفة نجاح المكونات الطبيعية في مجال التجميل وتحقيق نتائج أفضل من المنتجات التي تباع في الأسواق، وما لا يعرفه الكثيرون عن الكركم أنه يمتلك فوائد واستخدامات كثيرة خلاف الطعام، حيث يساعد بشكل كبير في تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها، وذلك بدون تكلفة كبيرة.

وصفة الكركم لتبييض الوجه

لتحضير هذه الوصفة بنجاح نحتاج إلى بعض المكونات، وهي:

ملعقة ص من الكركم.

ملعقة ص من الحليب.

ملعقة ص من العسل الأبيض.

نقوم بمزج هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، حتى نحصل على خليط متجانس، ونقوم بوضع هذا الخليط على الوجه ونوزعه بالتساوي، ونتركه نصف ساعة حتى يجف ثم نغسله بالماء الفاتر، ويجب تكرار هذه الوصفة مرتين على الأقل في الأسبوع.

وصفة الكركم لتوحيد لون البشرة

يجب تجهيز هذه المكونات لتحضير الوصفة بسهولة:

ملعقة ك من عصير الليمون، ويمكن استبداله بعصير الخيار.

ملعقة ك من الكركم.

نقوم بتقليب المكونين مع بعضهما بشكل جيد حتى نتأكد من تجانسهم، ونقوم بتوزيع الخليط على بشرة نظيفة، ونتركه حوالي ربع ساعة حتى يجف، ثم نقوم بغسل البشرة بالماء البارد، ونكرر هذه الوصقة كل يوم أو 3 مرات في الأسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.