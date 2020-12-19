طريقة عمل البسبوسة بالقشطة مثل المحلات بطريقة سهلة وبسيطة

الوطن العربي مشهور بالحلويات والأكلات الشهية من الحلويات الشهيرة في الوطن العربي هي البسبوسة حيث ترأس الحلويات بأكملها ولا يوجد شخص لا يحبها ويستمتع بمذاقها يطلبها الأطفال قبل الآباء، فهي من أشهر الحلويات الشرقية تستصعب بعض الأمهات طريقة عمل البسبوسة بالمنزل تقوم بشرائها اعتقاداً أنها تقوم بتوفير الجهد وفي الواقع أن البسبوسة من الحلويات البسيطة التي لا تحتاج إلي الوقت أو مكونات كثيرة، بالعكس الأفضل هو عمل البسبوسة بالمنزل حتى تطمئن الأم خوفاً من أيّ تلوث أو ما شابه لذلك نظراً لكثرة الأسئلة حول جوجل نقدم لكم من موقعكم ثقفني طريقة عمل البسبوسة في المنزل بطريقة مختلفة مثل المحلات.

اسهل طريقة لعمل البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة

تم الحصول على أبسط طريقة سهلة وبمكونات بسيطة لتحلية فم العائلة والأطفال فهي محببه لدى الجميع، البسبوسة من الحلويات الشرقية ذات المذاق المحبب لدى الجميع ويمكنك متابعة هذا المقال للحصول على كيفية إعدادها للحصول على اشهى بسبوسة ويتناولها العائلة والأطفال فهي محببة لدى الجميع وتساعد الأشخاص ذات الأجسام النحيفة التي تعاني من النحافة على زيادة الوزن بسبب السعرات الحرارية العالية لذلك يقوم الأشخاص بالاكثار منها وخاصة المكسرات التي تعتبر بمثابة تزيين لها، إليك الطريقة من خلال هذا المقال.

نضع مكوناتها (السميد، السكر، جوز الهند، وبيكربونات الصودا) ونخلط المكونات جيداً. في إناء آخر نقوم بوضع الحليب مع الزبدة وتقلب جيداً. يوضع الخليط في صينية مناسبة للطهي، وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 بين 30-40 دقيقة حتى يصبح لون الوجه ذهبياً. يتم إخراجها من الفرن ويوضع القطر المبرد مباشرةً وتوضع في الثلاجة حتى تبرد ثم تُقدم.

طريقة تحضير البسبوسة بالخطوات

طريقة تحضير القطر :

نقوم بإضافة قدر من الماء والسكر مناسباً.

نقوم بغلي الخليط على نار خفيفة لمدة لا تزيد عن عشر دقائق.

نطفئ النار ونقوم بإضافة عصير الليمون الحامض وماء الورد.

ملحوظة: يجب الحفاظ للمصابين بالسمنة من كثرة تناول البسبوسة فهي بها نسبة كبيرة من السعرات الحرارية العالية، ويمكنك إستخدام الحليب الخالي من الدسم لتقليل السعرات الحرارية.