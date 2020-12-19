طريقة عمل صابونة الخيار بالمنزل بمكونات بسيطة لتفتيح البشرة وترطيبها

تعتبر صابونة الخيار من أهم المستحضرات التجميلية للعناية بالبشرة، والمحافظة عليها من الأسباب التي تتعرض لها من الجفاف والأتربة وأشعة الشمس التي تؤثر عليها، فهي تعتبر من أفضل الصابون المستخدم للحفاظ على البشرة وجعلها نقية ومشرقة، فمكوناتها طبيعية ولا يدخل في تركيبها المواد الكيميائية التي تضر البشرة وتؤثر عليها، وتعتبر الصابونة أيضا علاج فعال لكل مشاكل البشرة من حب الشباب والتخلص من الهالات السوداء، كما أن لها دور فعال في ترطيب البشرة وإعطائها ملمس جميل وناعم مثل بشرة الأطفال، وكثير من النساء يقتصر استخدامهم في علاج البشرة على المسكات فقط، ولكن للصابون دور فعال إذا تم استخدامه ثلاثة مرات في اليوم بشكل دائم، وسنقدم لكي في هذا المقال مكونات وطريقة عمل صابونة الخيار في المنزل.

مكونات عمل صابونة الخيار

تتكون صابونة الخيار من مكونات بسيطة، ولكن تعطي قيمة فعالة جداً للبشرة من ترطيب ونضارة ونعومة وهي كما يلي:ـ

2 ثمرة خيار.

2ملعقة كبيرة من ماء الورد.

صابونة الغار مبشورة (أي نوع من الصابون تفضلين استخدامه حسب رغبتك).

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير صابونة الخيار في المنزل بخطوات بسيطة جداً وهي كالآتي:ـ

قومي بتقطيع الخيار إلى شرائح صغيرة ضعيها في الخلاط مع ماء الورد، واخلطيهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم جداً. بعد ذلك نعمل على تصفية الخليط في مصفى فتحاته ضيقة، لنحصل على العصير فقط. ثم نقوم ببشر صابونة الغار باستخدام المبشرة، ثم نضع إناء على النار ونضيف عصير الخيار الذي تم تصفيته ونضيف معه بشر صابونة الغار. ونترك الخليط على نار هادئة حتى نعمل على إذابة الصابون تماماً، ويصبح الخليط سميكاً. اتركي الخليط لكي يبرد ثم قومي بإضافة ملعقة من زيت اللوز، بعد ذلك نقوم بسكب الخليط في قوالب من السيلكون، أو شكليه حسب الأشكال التي ترغبين فيها ونتركه حتى يجف تماماً. نضع الصابون في أكياس للحفاظ عليه، ثم نضعه داخل الثلاجة وبذلك يصبح جاهزاً للاستخدام. تستخدم الصابونة ثلاث مرات يومياً للحصول على أفضل النتائج.

ماسكات مختلفة من الخيار لتفتيح البشرة وترطيبها

هناك أنواع عديدة من ماسكات الخيار يتم استخدامها ومن أهمها:ـ