كيكة البرتقال الذهبية اعمليها هشة في ١٠ دقايق بالخلاط

يعتبر كيك البرتقال من أكثر أنواع الكيك المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد والممتاز وتعد طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تحتاج لسوا البيض والدقيق، وسنضع معهم ملعقة من النشا مع الدقيق لأنه يعمل على هش العجين بطريقة طبيعية بدون وضع محسن العجين، وإليكم في هذا المقال طريقة تحضير كيك البرتقال في المنزل.مقادير كيكة البرتقال الهشة:
يعتبر تحضير المكونات سهلة ومتواجدة في كل منزل ومطبخ، ولسهولة عمل الكيك هش ولذيذ تحضير دقيق فاخر مخصص للحلويات وملعقة من النشا لأنه يعمل على محسن للعجين بشكل صحي وطبيعي، وسنوضح خلال السطور القادمة باقي المكونات بالمقادير التفصيلية:
- كوبان من الدقيق الأبيض.
- كأس من السكر.
- أربعة بيضات.
- كأس من عصير البرتقال.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة أو كأس من زيت الذرة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة كبيرة من برش قشرة البرتقال.
- ملعقة من الفانيلا.
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة من النشا.
تتسم طريقة تحضير كيك البرتقال بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولا تحتاج لوقت على الإطلاق، ولعمل الكيك هش ولذيذ يجب اختيار الدقيق المخصص للحلويات ومعه ملعقة من النشا، وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكيكة بالخطوات التفصيلية:
- في الأول يتم تحضير الكيك في فترة تصل لنصف ساعة فقط فيتم تسجين الفرن قبل أن يتم إدخال العجينة إليه ليكون الفرن دافئ.
- يتم دهن صينية بالزبدة ويتم رش كمية من الدقيق وتركها جانباً.
- يتم نخل الدقيق مع معلقة النشا بشكل جيد قبل أن يتم إضافته للخليط.
- يتم إضافة البيكنج بودر إلى الخليط السابق بالإضافة لرشة من الملح والفانيليا ويتم تركه جانباً فترة من الوقت.
- يتم خلط كلاً من البيض والسكر بالمضرب الكهربائي لحين أن يصبح لون الخليط فاتح ثم إضافة الزيت أو الزبدة ويتم الاستمرار في الخفق.
- إضافة عصير البرتقال وبشر البرتقال ويتم الاستمرار في الخفق.
- يتم إضافة الدقيق ويتم الخفق لحين أن يصبح متماسك.
- يتم وضع الخليط في صينية ويتم اختبار الفرن قبل أن يتم وضع الخليط ويتم وضع الصينة في الفرن لمدة ربع ساعة.
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