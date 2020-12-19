كيكة البرتقال الذهبية اعمليها هشة في ١٠ دقايق بالخلاط

يعتبر كيك البرتقال من أكثر أنواع الكيك المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد والممتاز وتعد طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تحتاج لسوا البيض والدقيق، وسنضع معهم ملعقة من النشا مع الدقيق لأنه يعمل على هش العجين بطريقة طبيعية بدون وضع محسن العجين، وإليكم في هذا المقال طريقة تحضير كيك البرتقال في المنزل.

مقادير كيكة البرتقال الهشة:

يعتبر تحضير المكونات سهلة ومتواجدة في كل منزل ومطبخ، ولسهولة عمل الكيك هش ولذيذ تحضير دقيق فاخر مخصص للحلويات وملعقة من النشا لأنه يعمل على محسن للعجين بشكل صحي وطبيعي، وسنوضح خلال السطور القادمة باقي المكونات بالمقادير التفصيلية:

كوبان من الدقيق الأبيض. كأس من السكر. أربعة بيضات. كأس من عصير البرتقال. ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة أو كأس من زيت الذرة. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. ملعقة كبيرة من برش قشرة البرتقال. ملعقة من الفانيلا. رشة من الملح. ملعقة كبيرة من النشا.

خطوات تحضير كيك البرتقال الهشة:

تتسم طريقة تحضير كيك البرتقال بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولا تحتاج لوقت على الإطلاق، ولعمل الكيك هش ولذيذ يجب اختيار الدقيق المخصص للحلويات ومعه ملعقة من النشا، وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكيكة بالخطوات التفصيلية: