علاقة السجائر بالأمراض التنفسية ومنها كورونا

مما لا شك به وكما أثبتت وأجمعت عليه جميع الدراسات الطبية أن السجائر بأنواعها خطر حقيقي على الصحة، ولها تأثير خطير على مختلف أجهزة الجسم، إلا أن أكثر ما يتضرر من التدخين هو الجهاز التنفسي، وهاهي دراسة تؤكد أن السجائر ترتبط بحدة أعراض الأمراض التنفسية ومنها كورونا.

أضرار السجائر على الصحة:

توصلت دراسة جديدة إلى أن المستويات المرتفعة من مادة الكادميوم الكيميائية الموجودة في السجائر، ترتبط بزيادة خطر الوفاة لدى مرضى الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي. ويرى العلماء أن المادة الكيميائية الموجودة في السجائر والخضراوات الملوثة يمكن أن تزيد من شدة أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل فيروس كورونا.

تفاصيل الدراسة:

في بداية الوباء، أبرز الباحثون على الفور أن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الوفاة من كورونا، هم رجال مدخنون وكانوا أكبر سناً، وشجع هذا الدليل الباحثين من جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة واشنطن على إجراء دراسة تبحث في كيفية تأثير التعرض للكادميوم على فيروس كورونا.

لاستكشاف هذه العلاقة ، تم الحصول على البيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية بالولايات المتحدة (NHANES) من الأعوام 1988 إلى 1994 ، ومن 1999 إلى 2006.

تم تضمين بيانات من إجمالي ما يقرب من 16000 مشارك في التحليل، تم قياس مستويات الكادميوم في المسح الأول عن طريق عينات البول، وفي المسح الثاني عن طريق عينات الدم.

نظر الباحثون في مستويات الكادميوم لدى غير المدخنين وكذلك المدخنين ، بالنظر إلى الكمية الهائلة من المواد الكيميائية الموجودة في السجائر (والتي قد تؤثر على النتائج).

قام الباحثون بتعديل عوامل العمر ، ومؤشر كتلة الجسم ، والتعليم ، وارتفاع ضغط الدم ، والعرق ، وكوليسترول الدم ، والجنس.

نتيجة الدراسة:

وجدت الدراسة أن الكادميوم كان مرتبطًا بزيادة خطر الوفاة بسبب الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي وكورونا ، بالإضافة إلى أن الذين لديهم مستويات الكادميوم في النسبة المئوية 80 لديهم فرصة بنسبة 15 ٪ للوفاة من هذه الأمراض مقارنة مع أولئك الذين لديهم مستويات الكادميوم في النسبة المئوية العشرين.