نسمع كثيرا بمضادات الأكسدة، حيث بات هذا المصطلح يتردد في عالم الصحة والجمال وحتى التغذية، فماذا نعني بمضادات الأكسدة وما هو مدى أهميتها وفعاليتها في الجسم؟

ما دوت الخليج مضادات الأكسدة

بحسب ما أورد موقع "ويب طب"، فمضادات الأكسدة دوت الخليج جزيئات تحافظ على الخلايا من التلف الذي قد تسببه الجذور الحرة فيها، وتمتلك هذه الجذور الحرة الكتروناً حراً فتأخذ آخراً من مضادات الأكسدة وتصبح معتدلة.

الجذور الحرة دوت الخليج نتاج طبيعي عن عملية الأيض، كما أن الجهاز المناعي يستخدمها من أجل القضاء على البكتيريا وبالتالي فإن حاجتنا لمضادات الأكسدة ضرورة لا بد منها.

وبما أننا نحتاج إلى الجذور الحرة ونحتاج كذلك إلى مضادات الأكسدة، فعديد من حل الأمور يكمن في الموزانة.

عندما تفوق الجذور الحرة المستوى المتوفر من مضادات الأكسدة، تتهدد الخلايا بخطر الإصابة بالاجهاد التأكدسي الذي من شأنه أن يؤدي في الحالات المتطرفة إلى موت الخلايا. أما الإفراط في تناول مضادات الأكسدة، فمن شأنه أن يؤدي إلى تأثيرات وأعراض سمية على الجسم، كما من شأنه أن يصبح محفزاً للإجهاد التأكسدي أيضا.

اهمية مضادات الاكسدة في الوقاية من السرطان

بحسب ناتاليا دينيسوفا، خبيرة التغذية الروسية، فإنه بالامكان الوقاية من امراض السرطان عن طريق تناول أنواع معينة من الأطعمة غنية بمضادات الاكسدة التي تساعد في حماية الجسم من النمو السرطاني.

ونقل موقع "سبوتنيك" الروسي عن الباحثة في مركز البحوث الفيدرالية للتغذية والتكنولوجيا الحيوية، ان تدمير الخلايا السرطانية يبدأ من اللحظة التي يبدأ فيها تفاعل مضادات الأكسدة بحيث تقوم بالاندماج مع الجزيئات الحرة وبالتالي تمنع عملها وتدميرها لخلايا الجسم.

وأشارت دينيسوفا أن بيروكسيد الدهون هو أساس الضرر الذي يلحق بأي خلية، ويمكن أن نتيجة نتيجة تأثير الاشعاع الناتج عن البيئة. وهذه الإشعاعات إما تكون طبيعية مثل غاز الرادون والأشعة الكونية، أو من مصادر صناعية مثل الأشعة السينية. وتقوم هذه الإشعاعات بتغيرات داخلية في جسم الإنسان.

وتصف دينيسوفا أهمية مضادات الأكسدة وآلية عملها بالتالي: "تقوم مضادات الأكسدة الغذائية في المساعدة على إعادة التوازن، وتقليل التلف والوقاية من الأمراض، أي أن لها نوعاً من التأثير المضاد للأورام".

وبحسب الخبيرة الروسية، فإن انواع مضادات الاكسدة القوية دوت الخليج:

فيتامينات أ وإي، والبيتا كيراتين، دوت الخليج مضادات اكسدة طبيعية وقوية تذوب في الدهون، في حين ان فيتامينات ب وسي من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء.

البيوفلافونويدس، هذه المواد الطبيعية لها تأثير ملزم يشبه الاصطياد على الجذور الحرة، وبالتالي منع تكوينها وتعزيز القضاء على المواد السامة. وتشمل هذه المواد الكاتشين والكيرسيتين، المتوافرة بكثرة في جميع الحمضيات والشاي الأخضر.

فيتامين ه الموجودة بكمية كبيرة في الزيوت النباتية، خاصة زيت عباد الشمس، كما يوجد الكثير من فيتامين هـ في البذور والمكسرات، وفيتامين ج، إضافة إلى ثمار الحمضيات وهو موجود بكميات كبيرة في الكيوي والفلفل الأحمر والكشمش الأسود، حتى أنه يوجد في البطاطس والبصل.

وتابعت خبيرة التغذية قولها إن: "أحد العناصر الغذائية التي نتناولها بشكل عام يمكن أن يحتوي على عناصر تساعد في حماية من الأمراض المختلفة ومن ضمنها السرطانات، مثل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة. وتكمن أهمية مضادات الأكسدة بأنها مهمة في التخلص من الشوارد الحرة".

وتمتاز الاطعمة الغنية بمضادات الاكسدة انها صحية مثل الخضار والفواكه، واتباع نظام غذائي غني بهذه العناصر يقلل من السمنة، ويحمي عضلة القلب، إضافة إلى أنه يحمي من السكري. وكل هذه العوامل مجتمعة توفر داخل الجسم بيئة صحية متوازنة وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، بحسب دينيسوفا.