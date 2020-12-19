كيكة الزبادي الهشة اعمليها يوميا في ٥ دقايق بالخلاط

تعتبر كيكة الزبادي من الحلويات المفيدة للغاية والتي يتم تحضيرها بأكثر من شكل، فقد تتسم كيك الزبادي بأنها ذو مذاق جيد ومختلف عن أنواع الكيك الأخرى، فترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير كيك الزبادي يوميا بالخلاط في المنزل وإليكم في هذا المقال خطوات التحضير.المكونات ومقادير كيكة الزبادي:
- كأسان من الدقيق.
- ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة من بيكربونات الصودا.
- رشة من الملح.
- كأس من السكر الناعم.
- ثلاثة حبات من البيض.
- ثلث كوب من زيت الذرة.
- كأس من الزبادي.
- ملعقة من الفانيليا السائلة.
- ملعقتان من بشر الليمون.
- كأس من السكر.
- ثلث كأس من المياه.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من مياه الورد.
- إحضار إناء عميق ويتم وضع السكر والبيض فيه ويتم خلطهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي لحين الحصول على خليط متجانس ويتم إضافة الزيت والفانيليا وبشر الليمون والاستمرار في الخفق.
- يتم خلط البيكنج بودر مع كلاً من الملح وبيكربونات الصودا جيداً ويتم وضعه على خليط البيض.
- يتم وضع الزبادي ويتم خلط المكونات بشكل جيد مع بعضها البعض لحين أن تمتزج بصورة تامة.
- يتم تحضير صينية للكيك ويتم دهنها بالزبدة وتبطنها بالدقيق.
- وضع خليط الكيك في الصينية وتركها لمدة ساعة لحين أن يتم إتمام نضج الكيك.
- ترك الكيك من أجل أن يبرد ويتم وضع المياه والسكر على النار لحين أن يغلي ثم إضافة عصير الليمون ومياه الورد والتقليب ويتم وضع الشربات وهو ساخن على الكيك.
تعتبر كيكة اليوسفي كيكة موسمية لأن فاكهة اليوسفي فاكهة تظهر في موسم الشتاء فقط، لذا فقد سميت كيكة موسمية، ومن خلال السطورالقادمة سنقدم المكونات وتحضير الكيك بالخطوات:مقادير ومكونات كيكة اليوسفي:
- كوبان من الدقيق الأبيض .
- ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة من بيكربونات الصودا.
- رشة من الملح.
- كأس من السكر الناعم.
- ثلاثة حبات من البيض.
- ثلث كوب من زيت الذرة.
- كأس من عصير اليوسفي.
- ملعقة من الفانيليا السائلة.
- ملعقتان من بشر وقشر اليوسفي.
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