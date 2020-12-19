تعرفي على مكونات وطريقة عمل الكنافة النابلسية

طريقة عمل الكنافة النابلسية، الكنافة هي من الحلويات الرائعة التي يعشقها جميع الناس في جميع دول العالم بأكمله، ومن أنواع وطرق إعداد الكنافة الكنافة النابلسية، وهي من الحلويات الفلسطينية، ويتم إعدادها بالجبن العكاوي، ونظراً لروعة الكنافة النابلسية، فإن هناك العديد من الأشخاص في الكثير من البلاد العربية، يتساءلون ويبحثون عن وصفة الكنافة النابلسية الأصلية مثل المطاعم، وعليه فأننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أسهل طريقة لإعداد الكنافة النابلسية في المنزل.

طريقة عمل الكنافة النابلسية

إليكم متابعينا الكرام ومن خلال موقعنا، مكونات الكنافة النابلسية وكذلك أسهل طريقة عمل الكنافة النابلسية في المنزل ووصفة الكنافة النابلسية الأصلية، موضح كالتالي:

عدد اثنان كوب من الجبن العكاوي المنقوعة في المياه.

عدد اثنان قطع من الجبن الكيري.

كوب من الجبن الموتزريلا المبشورة.

نصف كوب من الزبدة السايحة.

نصف كيلو من الكنافة الطازجة.

واحد كوب من الفستق الحلبي المطحون.

مقدار كوب ونصف من شربات الكنافة.

نصف معلقة صغيرة الحجم من ملون الطعام أحمر اللون.

رشة من الملح.

قومي ببشر الجبن العكاوي.

قومي باضافة اثنين من قطع الجبنة الكيري إلي الجبن العكاوي المبشورة.

قومي بإضافة الكوب من الجبنة الموتزريلا المبشورة إلي الجبن العكاوي والجبنة الكيري.

اضيفي رشة من الملح إلي خليط الجبن.

قومي بتقسيم الزبدة السايحة إلي ثلاثة أقسام.

قومي بخلط الجزء الأول من الزبدة السايحة مع لون الطعام الأحمر.

قلبي الزبدة السايحة مع لون الطعام الأحمر جيدا.

احضري طبق غويط.

قومي بوضع الكنافة في الطبق الغويط.

فككي الكنافة من بعضها جيداً.

افركي الكنافة بشكل جيد.

قومي بوضع الزبدة السايحة الممزوجة باللون الأحمر علي الكنافة المفروكة.

احضري صينية للكنافة.

قومي بوضع الجزء الثاني من الزبدة السايحة في الصينية وضعي الصينية علي النار وتكون هادئة.

قومي بفرد نصف الكنافة في الصينية جيدا من جميع الجوانب.

اتركي الكنافة قليلا حتي يصبح لونها أحمر.

ارفعي صينية الكنافة من علي النار.

ضعي خليط الجبن علي الكنافة.

اتركي صينية الكنافة لمدة دقيقتين حتي يذوب خليط الجبن بشكل تام.

قومي بوضع النصف الأخر من الكنافة في صينية الكنافة.

قومي بوضع الجزء الثالث من الزبدة السايحة علي الكنافة.

قومي بقلب الكنافة في صينية أخري وضعيها علي النار وتكون النار هادئة حتي تحمر الكنافة بالكامل.

وبعد طهي الكنافة.

ارفعيها من علي النار.

ضعي علي الكنافة الشربات.

قومي بتزيين وجه الكنافة بالفستق الحلبي المطحون.

مكونات الكنافة النابلسيةطريقة عمل الكنافة النابلسية

وبالهناء والشفاء..