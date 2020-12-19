خلطة سريه قوية للغاية لتفتيح المناطق الحساسة لجسم العروس والركب والكوع والعانه فى ثوانى 

خلطة سريه قوية للغاية لتفتيح المناطق الحساسة تحلم كل عروس قبل موعد زفافها بتفتيح المناطق الحساسة وان تتخلص من جميع مشكلات البشرة وأهمها ظهور البقع الداكنة والتخلص من الحبوب والبثور ومن أفضل العلاجات التي يمكن أن تستخدم الخلطات والوصفات الطبيعية التي تحتوي على كثير من الفوائد التي تعطي البشرة جاذبية وحيوية.

يوجد الكثير من الخلطات التي يمكن للعروس أن تستخدمها لتبيض الجسم وأهمها الاتي:

خلطة الطماطم لتقشير الجسم:

قومي باستخدام ثمرة طماطم وقطعيها لنصفين وانقعيها في قليل من الماء البارد لمدة 15 دقيقة ومن ثم ابدئي في فرك البشرة بقطع الطماطم وتركه لمدة 30 دقيقة ثم غسل الجسم بالماء الفاتر والتزمي بتكرار استخدام الخلطة مرة كل يوم وعلى مدار 3 أيام متواصلين فالطماطم من النباتات التي تحتوي على عدة فوائد مختلفة ويتم الاستفادة منها عن طريق استخدام تلك الوصفة لتقشير البشرة والتخلص من بقايا الجلد الميت.

خلطة الخيار والليمون:

الليمون والخيار من النباتات التي تحتوي على عناصر فعالة وقوية وتستخدم لتحسين حالة الجلد فالليمون مضاد للبكتريا ويقضي على الجلد الميت، فقومي بإحضار وعاء ضعي به ملعقة كبيرة من عصير الخيار وملعقة كبيرة من عصير الليمون وقليل من مسحوق الكركم واخلطي المكونات جسداً، ثم ابدئي في توزيع الخليط على البشرة والجسم واتركيه لمدة 30 دقيقة ومن ثم غسلها بالماء البارد، ولكي تحصلين على نتائج مذهلة في خلال 3 أيام يجب استخدامها مرتين في اليوم وعلى مدار 36 أيام.