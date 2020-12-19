أسباب ثبات الوزن في حمية الصيام المتقطع وطرق علاج ثبات الوزن

أسباب ثبات الوزن في حمية الصيام المتقطع اكثر ما يشغل عقول الكثير من أصحاب الوزن الزائد الذين يتبعون حمية الصيام المتقطع الذي اصبح من اهم رجيمات تنزيل الوزن المتعارف عليها لدى الكثير، كمان ان الصيام المتقطع يعد حمية غذائية تعتمد على صيام عدد من الساعات المقررة حتى الساعات الأولي من صباح اليوم ويكون مسموح بالمشروبات بدون سكر خلال الصيام، كما ان حمية الصيام المتقطع تعالج ارتفاع نسبة السكر في الدم والضغط ونسبة الدهون ويعتمد هذا الدايت على كثرة ساعات الصيام المتقطع.

أسباب ثبات الوزن في حمية الصيام المتقطع عدم الاهتمام بشرب الماء : يجب أن يحرص الشخص على شرب كميات وفيرة من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم وتحسين تدفق الدم لجميع أجزاء الجسم وكذلك الجهاز الهضمي لتحسين عملية هضم الطعام ولذلك يجب تناول مالا يقل عن لترين مياه زمن الممكن تحضير مياه الديتوكس بأنواعها.

الغدة الدرقية: يسبب خمول الغدة الدرقية عادة إلى ثبات الوزن وتباطىي حرق السعرات الحرارية بالجسم ويجب الكشف عند الطبيب وفحص الغدة عند حدوث مشكلة ثبات الوزن لعلاج ذلك الخلل. العصائر الغنية بالسكر: الاستمرار على تناول تلك المشروبات يؤدي إلى توقف عملية إنقاص الوزن بجانب أن تلك المشروبات تعمل على إمداد الجسم بالطاقة مما يحفز الفرد في تناولها بصفة مستمرة دون ادارك ذلك. تناول الطعام بسرعة :يشعر البعض بالجوع بسبب الصيام لساعات طويلة ما يجعلهم يتناولون الطعام بسرعه ويتسبب ذلك في تناول كميات كبيرة من الطعام كما أنه يتسبب في الإصابة بعسر الهضم ويقلل من فرص خسارة الوزن لذلك يجب التباطى في تناول الطعام والاهتمام بالمضغ الجيد. تناول التيك وأي :يقوم البعض بتناول الطعام غير صحيي مثل الأطعمة المعلبة والوجبات الجاهزة والأطعمة المقلية والغنية بالدهون المشبعة وذلك لأن وقت الصيام يبدأ الجسم بتفكيك المكونات الفاسدة ثم يستخدمها للحصول على الطاقة اللازمة له. زيادة السعرات الحرارية: أن الالتزام بنظام غذائي ذات سعرات حرارية محدودة أمر غير طبيعى فيلجأ الإنسان إلى تغيير السعرات اليومية دون تركيز. طرق علاج ثبات الوزن في حمية الصيام المتقطع النوم: يفضل الحصول على 8 ساعات نوم على الأقل لتنشيط عملية حرق الدهون بالجسم حيث يعتبر أخذ وقت كافي من النوم من اهم العوامل التي تساعد على الصحة النفسية والبدنية والعاطفية وتمد الجسم بالراحة. الكافيين:تساعد المشروبات الغنية بالكافيين مثل الشاي الأخضر والقهوة والنسكافية على ارتفاع معدل حرق الدهون بالجسم مما يسبب خسارة ملحوظة في الوزن وعدم ثبات الوزن. التمارين الرياضية: زيادة أوقات التمارين الرياضية تعمل على زيادة معدلات الحرق في الجسم بجانب زيادة نمو الكتلة العضلية كذلك دور تمارين الركض والمشي والجيم ودورها في زيادة حرق السعرات. تقليل التوتر: يعمل على زيادة الكورتيزول حيث يقوم بزيادة دهون البطن والتهاب القولون فضلا عن فتح الشهية وزيادة الرغبة في تناول الطعام المليئة بالدهون فيصعب نزول الوزن. الأعشاب : يساعد الأعشاب في نقص الوزن وعدم ثباته ويجب تناوله بدون سكر او بسكر الفاكهة او اسكر استيفا تساعد على رفع معدل الحرق. أسباب ثبات الوزن في حمية الصيام المتقطعطرق علاج ثبات الوزن في حمية الصيام المتقطع

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