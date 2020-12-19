طريقة عمل البيتزا الإيطالية بكل أسرارها وبخطوات سهلة وأفضل من الجاهزة، تعد البيتزا الإيطالية من أشهر أنواع البيتزا والتي يعشقها جميع الأشخاص سواء كبار أو صغار، حيث يرغبون في تناولها دائماً نظراً لسهولة مكوناتها وطريقة تحضيرها، وذلك لأن البيتزا من الأكلات الأساسية والتي يتم تقديمها كوجبة للغداء أو كوجبة خفيفة للعشاء حيث تتمتع البيتزا الإيطالية بنكهة خاصة ومذاق لذيذ، ولهذا سوف أقدم لكم طريقة عمل البيتزا الإيطالية بكل أسرارها وتفاصيلها وأفضل من المطاعم.

أسهل طريقة لعمل البيتزا الإيطالية بخطوات بسيطة وأفضل من المطاعم

البيتزا الإيطالية من أسهل أنواع البيتزا في التحضير وتعتبر من أشهر الأكلات في المطبخ الإيطالي، وذلك لأنها تتميز بمكونات بسيطة وسهلة وتتوافر في كل منزل.

1/2 كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من الماء الدافيء.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

1/2 كيلو من الطماطم.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الأوريجانو.

قومي بوضع الخميرة والسكر في وعاء صغير ثم أضيفي إليهم 3/4 كوب من الماء الدافيء واتركيها جانباً حتي تتفاعل الخميرة.

ضعي الدقيق في وعاء عميق بعد أن ينخل جيداً ثم أضيفي الحليب البودرة وامزجيهم، وبعد ذلك ضعي زيت الزيتون والملح وإضافة الماء المتبقي بالتدريج.

قومي بعجن العجينة لمدة 10 دقائق حتي تتكون عجينة لينة وناعمة، ثم ضعي رشه من الدقيق في الوعاء وضعي عجينة البيتزا الإيطالية واتركيها تختمر ويتضاعف حجمها.

قومي ببدء تحضير صلصة البيتزا الإيطالية وهي أن توضع الطماطم بعد ضربها جيداً في الخلاط، ثم توضع في إناء علي النار وتترك حتي تغلي مع إزالة الريم من الوجه.

نضيف ملعقة الصلصة والملح والسكر والزعتر والأوريجانو، ونترك صلصة البيتزا الإيطالية حتي تصبح سميكة.

بعد انتهاء الوقت لتخمير عجينة البيتزا الإيطالية قومي بتقسيمها إلي أربع كرات متساوية، وهذه الكمية مناسبة لعمل 4 بيتزات متوسطة الحجم.

قومي بفرد العجينة بسماكة رفيعة ثم توضع في الصينية ونضع فوقها صلصة البيتزا الإيطالية والجبن الموتزاريلا والحشوة المفضلة لديك.

قومي بإدخال عجينة البيتزا الإيطالية في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حرارة 200 من أسفل لمدة 10 دقائق، ثم لمدة دقيقتين من أعلي وبالهناء والشفاء.

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