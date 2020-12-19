التحول السحري: كيف تتحولين من سندريلا إلى ملكة في يومين فقط قبل بداية العام الجديد

روتين العناية بالجسم ،لطالما تنشغل حواء في مهامها اليومية الكثيرة، كعملها أو مهامها المنزلية التي لا تنتهي، وتنسى تماماً جانب الاهتمام بنفسها وبشرتها وجمالها، ومع دخول فصل الشتاء يزداد جفاف البشرة بسبب الجو البارد وقلة شرب الماء والإفراط في استخدام الماء الساخن، مما يؤثر سلباً على نعومة البشرة و حيويتها ونضارتها، ومع اقتراب العام الجديد تود كل حواء أن تصبح في كامل زينتها وجمالها، لذا سنقدم لكم طرق بسيطة لأفضل نتائج.

روتين العناية بالجسم

تتعدد طرق العناية بالجسم والبشرة، ولكن إليك أبسط جدول للعناية بالجسم يصلح للعروس ويصلح للجميع، وهو سهل وبسيط ولا يحتاج إلي أي مكونات أو إجراءات صعبة أو مكفلة.

اليوم الأول العناية بالجسم

جهزي الحمام، ثم قومي بتجهيز خلطة مميزة للبشرة وهي 5 أكياس من شاي الجنسنغ و3 ملاعق كبيرة من العسل، ملعقتين من الشوفان، وكوبين من الماء الساخن، واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم قلبي المزيج جيداً، ووزعيه على البشرة، واتركيه حتى يجف تماماً، وابدئي بإزالته باستخدام اللوفة المغربية والماء الساخن.

اليوم الثاني العناية بالشعر

سخني زيت الزيتون وافركي به شعرك، ودلكي فروة الرأس بعناية، ثم ارتدي قبعة الاستحمام أو أي كيس بلاستيكي، ثم لفي شعرك بمنشفة دافئة، وفي تلك الأثناء قومي بعمل مقشر لجسمك، من الملح والبن والعسل ووزعيه جيداً على البشرة، واتركيه حتى يجف تماماً، ثم ابدئي بفركه بحركات دائرية، ثم اشطفي البشرة جيداً، وبعدها اشطفي الشعر جيدًا من الزيت، بدون أي شامبو، ثم اشطفي الشعر بملعقة من خل التفاح مع لتر من الماء، واتركيه يجف بدون استخدام أي سيشوار، ويمكن الالتزام بروتين الشعر و روتين العناية بالجسم بشكل أسبوعي للحصول على أفضل النتائج.