لماذا يشعر الشخص بأنه منحرس

الشخص المنحوس ، هو الشخص الذى يلازمه التعب والشقاء والتعاسة و سوء الحظ دائمأ فالشخص الذي لديه سوء الحظ يكون معتقدات داخل ذهنه بأنه منحوس وينظر إلي من هو أفضل منه ويشعر بأنه أقل منهم ولا يفكر في النعم التي أنعم الله بها عليه فهو عندما يواجه مشكلات وأزمات متتالية يعتقد بأنه الوحيد الذي يواجه مثل تلك المشكلات دون غيره فيشعر بأنه خقأ شخص منحوس ،فالحظ والنحس من أكثر المواضيع المنتشرة في المجتمع ولا يوجد تفسير علمي محدد لها فهي يمكن أن تكون مرتبطة بالأبراج والكواكب والتفاؤل والتشاؤم من أرقام وأيام وتواريخ معينة وفي الحقيقة أنهم مرتبطان بالشخص نفسه فالشخص الذي لديه رضا بما قسمه الله له ودائما يقول الحمد لله لا ينظر إلى فكرة النحس هذه حتي إذا واجهته مشاكل في حياته بأستمرار فالرضا والقناعة بما يعطيه الله للشخص يجعله متفائل مهما تعسر وترك فكرة أنه سئ الحظ أو منحوس أو سعيد الحظ أو محظوظ.

أسباب شعور الشخص بأنه منحوس

حدوث فشل في معظم علاقاته بأستمرار. غير موفق في عمله مثل أقرانه من نفس عمره ومستواه الدراسي. يقع في مشاكل كثيرأ. يكون بعيدأ عن ربنا سبحانه وتعالى. الشعور بالأحباط ولديه طاقة سلبية كبيرة. ليس لديه طموح ولا تطلعات في العمل والنجاح من أجل الأرتقاء بمستواه في مجال العمل والنجاح في علاقاته الشخصية.

ذكاءه محدود وغير قادر علي مواجهة مشاكله لذلك فهو دائم الوقوع فيها ويعود مرة أخرى في حظه السئك

كيف نساعد الشخص النحس في التخلص من هذا الشعور السئ السيئ

السيئ التقرب إلي الله والمداومة على قراءة القرآن والمواظبة على الصلاة.

لا تنظر إلى ما في يد غيرك وأنما يجب عليك أن تفرح لفيرك وتتمني الخير لنفسك ولمن حولك.

محاولة طرد الطاقة السلبية والأفكار المحبطة وأبدالها بطاقة إيجابية وتفاؤل ويكون دائم الأبتسامة وذو وجه بشوش.

الشعور بالرضا علي نعم الله علينا.

العمل والإجتهاد للوصول إلى أهدافك.

أستخدام الذكاء في حل المشكلات بقدر الإمكان حتي لا يتكرر الفشل.

التقرب من الأشخاص المتفائلين دائمأ والتعلم منهم عدم الربط بين الفشل وسوء الحظ والنحس وإنما هو سوء تفكير وسوء إدارة للأزمة فقط.

وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف.

والله الموفق والمستعان.