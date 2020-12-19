طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل بمكون سحري هتكون زي الجاهزة بالظبط

سوف نقوم بعمل بودرة السحلب في المنزل ويعتبر السحلب مشروب شتوي مميز يحبه الجميع، فهو مشروب دافئ في ليالي الشتاء الباردة كما أنه محبب لدي الأطفال والكبار، يحتوي السحلب على العديد من الفوائد فهو مشروب مغذي ومميز كما يمكن تحضير بودرة السحلب في المنزل بكل سهوله وتعطي نفس نتيجة السحلب الجاهز، سوف نحضر لكم بودرة السحلب في المنزل مع إضافة مكون سحري يعطي طعم السحلب الجاهز.

كوب من دقيق الأرز

كوب من سكر البودرة.

نصف كوب من النشا.

كوب من جوز الهند.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السمسم.

ملعقة من المستكة المطحونة.

المكونات

لتقديم السحلب يمكن إضافة الزبيب، السمسم، الفول السوداني أو نوع المكسرات المفضل لديكم على السحلب عند التقديم.

طريقة عمل بودرة السحلب المنزلية

نحضر إناء نظيف ونضع كوب دقيق الأرز مع كوب السكر المطحون واللبن البودرة وكوب جوز الهند الذي يجعل الوصفة غنية ويضيف طعم لذيذ جدا لمشروب السحلب ثم نضع نصف كوب النشا والسمسم وملعقة من الفانيليا وهنا يأتي المكون السحري الذي يضيف لخليط السحلب المنزلي طعم رائع وهو المستكة نقوم بطحن المستكة ونضع ملعقة صغيرة منها على الخليط، ثم نخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم ونقوم بحفظهم في برطمان محكم الغلق بذلك نكون حضرنا بودرة السحلب المنزلية بوصفه رائعة ومفيده ومميزة.

طريقة عمل كوب من السحلب

لتحضير نحضر معلقتان كبار من خليط بودرة السحلب المنزلي الذي قمنا بتحضيره ونضع ملعقة من عسل النحل والقليل من السكر اختياري ولا ننسي أن خليط بودرة السحلب يحتوي أيضا على السكر ثم نضيف اللبن ونضعها علي النار مع التقليب المستمر ويمكن مضاعفة الكمية إذا كنا نريد أكثر من كوب.