طريقة عمل الكيك الإسفنجي الهش والخفيف بمكونات بسيطة والنتيجة رائعة

طريقة عمل الكيك الإسفنجي الهش والخفيف بمكونات سهلة وبسيطة والنتيجة رائعة، يعد الكيك الإسفنجي من اشهر أنواع الحلويات والتي تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، كما يقدم الكيك الإسفنجي في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد وتختلف مكونات الكيك الإسفنجي من دولة لأخري، وتقوم الكثير من النساء بتجربة تحضير الكيك الإسفنجي ولكن قد يحدث أمور تجعلها لا تكون بالشكل والارتفاع المطلوب ولذلك تلجأ إلي شراؤها من الخارج، ولهذا سوف أقدم لكم أسهل طريقة لعمل الكيك الإسفنجي الهش والخفيف بمكونات سهلة وبسيطة والنتيجة رائعة.

أنجح طريقة لعمل الكيك الإسفنجي بسهولة وبدون هبوط

يعتبر الكيك الإسفنجي والذي يمكن من خلاله تحضير أفضل أنواع التورتات والجاتوهات، وذلك لأنه يتميز بقوامه الهش والخفيف كما يمكن تزيينه بأبسط المكونات كما يمكنك إضافة بعض المكونات المختلفة مثل البرتقال أو الكاكاو الخام أو النسكافيه، وكل هذه المكونات تمنحك طعم رائع ولذيذ للكيك.

كوب من الدقيق.

1/2 كوب من السكر.

4 بيضات كبيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

1/4 كوب من الحليب السائل.

ورق زبدة.

قومي بدهن صينية مرتفعة الجوانب بالزبدة ثم نضع فيها ورق الزبدة في القاع ثم علي الجوانب مع مراعاة أن يكون مرتفع 2 سم عن الصينية.

قومي بوضع الفانيليا والملح وزيت الذرة والحليب وخلطهم جيداً ثم اتركيها جانباً، ثم قومي بفصل بياض البيض عن الصفار وبعد ذلك اخفقي بياض البيض علي سرعة خفيفة حتي تحدث رغوة بيضاء.

قومي بإضافة السكر إلي بياض البيض علي 3 مرات علي سرعة خفيفة، ثم قومي بالخفق علي أعلي سرعة حتي تحصلي علي خليط كريمي.

ضيفي صفار البيض علي خليط البياض مع تقليبه فقط بالمضرب السلك ثم أضيفي الدقيق، وباستخدام الملعقة البلاستيك قومي بتقليب الدقيق ببطء حتي تمتزج كل المكونات.

قومي بإخذ ملعقتين من خليط الكيك الإسفنجي وضعيه علي خليط الحليب والفانيليا وامزجيهم جيداً، ثم ضعيهم علي خليط الكيك الإسفنجي وامزجي الخليط ثانية.

صبي الخليط في الصينية مع توزيعها باستخدام عصا شيش طاووك لضمان خروج أي فقاعات، ثم أدخلي خليط الكيك الإسفنجي في فرن ساخن علي درجة حرارة 180 رف وسط لمدة من 35 – 40 دقيقة، وبعد النضج تترك حتي تبرد لتتمكني من تقطيعها بكل سهولة وبالهناء والعافية.

مكونات الكيك الإسفنجيطريقة تحضير الكيك الإسفنجي