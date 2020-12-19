طريقة بيتزا الطاسة بخبز تورتيلا أو عيش الشاورما بيتزا أقتصادية مثل المحلات

طريقىة بيتزا خبز التورتيلا أو خبز الشاورما، تعد من أسهل وأسرع الوصفات التي يتم تحضيرها على وجبة العشاء فهي تتميز إنها بسيطة وتصنع بمكونات متوفرة بكل منزل، ويوجد خبز التورتيلا لدينا في بيوتنا أو يمكن شراءه ويوضع عليه حشو البيتزا من خضار وجبن مبشورة وغيرها من المكونات التي تضيفها ربة المنزل على حسب رغبة أولادها وأسرتها، ويمكن أن نسميها بيتزا الطاسة بخبز التورتيلا لأنك يمكنك أن تعديها على النار من فوق أو في الفرن على حسب رغبتك، وتتمتعي بمذاق رائع ومن الممتع لك تحضير تلك البيتزا في المناسبات وأعياد الميلاد بدلا من شراءها من الخارج بتكلفة كبيرة، فصنعها في المنزل بنصف تكلفة شراءها أمر يسهل عليك كثيرا، فهيا بنا نحضر بيتزا الطاسة بخبز التورتيلا بطعم رائع مثل المحلات. مكونات بيتزا الطاسة بخبز التورتيلا نحتاج إلى 2 قطعة من خبز التورتيلا. 2 ملعقة كبيرة جبنة كيري سهلة الفرد. 3 ملاعق كبيرة من صوص البيتزا. خضار البيتزا مشكل زيتون ومشروم فلفل ألوان طماطم مقطعة. مبشور جبن موتزاريلا حوالي كوب كبير. ملعقة كبيرة أوريغانو. خطوات وطريقة تحضير بيتزا الطاسة ضعي الصينية قطعة من خبز التورتيلا وفردها تماما في الصينية ثم دهنها بالجبنة والقليل من برش جبن الموتزاريلا.

ثم يأتي دور الطبقة الثانية من خبز التورتيلا وتدهن بصوص البيتزا أو عمل صوص طماطم على النار مع بهارات وزعتر.

ويرص فوقها خضار المتوفر لديك من زيتون مقطع وفلفل مقطع ومشروم وطماطم وأي نوع لحم مدخن لديك.

على حسب رغبتك تضيفي مكونات حشو البيتزا، وعليها ضعي برش جبن الموتزاريلا والأوريغانو.

تدخل الصينية في الفرن وشغلي الشواية واتركيها تحتها حتى تذوب الجبنة لمدة من 5 إلى 10 دقائق.

ثم تخرج البيتزا من الفرن وتقطع وتكون جاهزة على التقديم والتناول. مكونات عمل بيتزا بعجينة خفيفة مثل القطن نحتاج إلى 5 أكواب من الدقيق. باكو من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة سكر. نصف ملعقة كبيرة ملح. 4 ملاعق زيت. 2 كوب ماء دافئ للعجن. كوب زبادي. ملعقة صغيرة بيكنج باودر. لعمل صوص البيتزا 2 كوب عصير طماطم. 2 ملعقة كبيرة زيتون مقطع. ملعقة صغيرة زعتر مجفف. ملعقة صغيرة أورغانو. كوب كبير جبن موتزاريلا. كوب قطع هوت دوج مقطع حلقات. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل فطير مقلي مقرمش في 10 دقائق ولا أطيب منه مكونات بيتزا الطاسة بخبز التورتيلاخطوات وطريقة تحضير بيتزا الطاسةمكونات عمل بيتزا بعجينة خفيفة مثل القطن

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