طريقة فطير مقلي مقرمش في 10 دقائق ولا أطيب منه

طريقة عمل ألذ وأشهى فطيرة سريعة مقلية بعجينة سهلة وخفيفة بمكونات رائعة تعد في وقت قصير، وحشوها بالكثير من الحشوات المختلفة التي ترغب بها ربة المنزل، وأول من ظهرت لديهم الفطائر المقلية المقرمشة في الولايات المتحدة الأمريكية فيوجد بها الكثير من المحلات التي تشتهر بصنعها وغالبا ما تتناول في وجبة الإفطار، فيمكنك تحضير فطيرة سريعة مقلية في منزل بمذاق خاص وخفيفة على المعدة وستنال إعجاب كل أسرتك، فهي طريقة فعلا تحفة من مطبخ ولا أسهل منها بطعم طيب. مكونات فطير مقلي بعجينة سريعة نحتاج إلى عدد 3 كوب دقيق منخول. ربع كوب سكر أبيض. ملعقة كبيرة خميرة فورية. عدد 2 ملعقة كبيرة زبدة طرية ليست مذابة. كوب كبير حليب دافئ. نصف ملعقة صغيرة فانيليا. رشة صغيرة ملح. عدد 2 بيضة. خطوات وطريقة تحضير فطائر مقلية أولا في بولة نضع بها الحليب ولابد أن يكون بدرجة حرارة الغرفة، ونضيف عليهم الخميرة مع وقلبيها جيدا حتى تذوب الخميرة ثم نضع عليها البيض.

مع تقليب جيدا حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها، ثم سنضع عليهم الفانيليا والملح مع تقليب مرة ثانية جيدا.

ثم بالتدريج يتم إضافة نصف كمية الدقيق بعد نخله جيدا، ثم تقلب مكونات سائلة مع دقيق، بعد تأكد من كل كمية اختلطت يتم وضع باقي كمية دقيق وعجنها جيدا.

ثم تعجن باليد لمدة 10 دقائق ولو تم عجن بالعجان توضع به لمدة 4 دقائق، ثم بعد ذلك ضيفي لها الزبدة وتكون تلك الزبدة ليست مملحة وتكون طرية بحرارة الغرفة.

بعد التأكد من أن العجين كلها اختلطت ولا تلتصق باليد، نشكلها على شكل كور وتترك تختمر في مكان دافئ إلى أن يتضاعف حجمها، وأبداي في فردها بعد تخمير.

يمكن تشكل الفطير وتترك تخمر مرة ثانية بعد تخمير لمدة ربع ساعة فقط، في تلك الأثناء سخني الزيت على نار مرتفعة، ثم تنزل بالفطير وتقليبه على الجانبين، حتى يكون لونها ذهبي، ويرش عليها سكر بودرة ويمكن وضع عليها صوص شوكولاته أو حشوها بالكريمة وقليها، تقدم ساخنة مع كوب حليب دافئ، أو مع فنجان من القهوة أو العصائر وتقدم للضيوف وأبهريهم بها. مكونات فطير مقلي بعجينة سريعةخطوات وطريقة تحضير فطائر مقلية

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