أخطاء شائعة يجب تجنبها عند وضع المكياج حتي لا تجعلك أكبر سناً، المكياج هو أحد أهم مستحضرات التجميل لدي الفتيات والسيدات وذلك لأنه يبرز جمال الوجه وملامحه الجذابة بدون أي عيوب، ولكن كثيراً ما ترتكب بعض النساء عدة أخطاء عند وضعها المكياج تتسبب في أن تبدو في عمر أكبر من عمرها الحقيقي، مما يجعلها تشعر بالإحراج أمام نفسها أولاً ثم أمام أصدقائها، ولهذا سوف أقدم لكم بعض من هذه الأخطاء التي ترتكبيها عند وضع المكياج حتي تتجنبيها وتكونين في إطلاله رائعة وجذابة.

أخطاء ترتكبيها عند وضع المكياج تمنحك عمر أكبر يجب معرفتها

هناك العديد من الأخطاء التي تقومي بارتكابها عند وضع المكياج، حيث أنها تضيف عمر أكبر من مظهرك الطبيعي وسنك الحقيقي يجب تجنبها ومن أكثر الأخطاء هي

الإفراط في وضع كريم الأساس أسفل العين

الكثير من الفتيات والسيدات تقوم باستخدام كريم الأساس لتفتيح درجة لون البشرة، ولكن عند وضع طبقة كبيرة من كريم الأساس أسفل العين فهو يوضح التجاعيد ويجعل الوجه يبدو كبيراً، ولهذا ينصح باستخدام نوع يتناسب مع لون بشرتك حتي تكوني في عمرك الطبيعي.

وضع ظلال العيون بطريقة غير صحيحة

تعد العين هي من أكثر الملامح التي تبرز جمال الوجه ولكن الكثير من النساء تقوم باستخدامها بطريقة خاطئة، حيث أنها تقوم بوضع الظلال علي كامل العين مما يمنحها مظهر غير مستحب، ولهذا يفضل وضعها علي منطقة الجفون فقط وليس العين بأكملها حتي تظهري بملامح صغيرة وجميلة.