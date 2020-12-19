علاج الشيب نهائيا: رشة يومياً من الوصفة السحرية للقضاء على الشعر الأبيض للأبد

علاج الشيب نهائيا ،يُعاني الكثير من مشكلة الشيب فقد يرجع إلى أسباب وراثية أو يرجع إلى عوامل أخرى كالتقدم في العمر مما يدفع الأشخاص للبحث عن طرق فعالة وسريعة للقضاء عليه، لذا اليوم سوف نوضح لكم المزيد من الطرق للتخلص من الشعر الأبيض.

طرق علاج الشيب نهائيا

يبحث الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الشيب عن طرق فعالة وسريعة للقضاء عليه فمن هذه الطرق ما يلي:

خلطة جوز الهند مع أوراق الكاري

المكونات:

كمية مناسبة من أوراق الكاري.

خمس ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع قدر على نار متوسطة درجة الحرارة ونضيف إليه ورق الكاري وزيت جوز الهند ونتركهم لعدة دقائق.

نترك المزيج السابق حتى يتحول لونه إلى اللون الأسود.

يتم فصل الزيت عن أوراق الكاري ثم يتم تدليك الشعر بالزيت ويتم تركه على الشعر حتى صباح اليوم التالي.

يُغسل الشعر جيداً بالشامبو، وتستخدم تلك الوصفة بشكل يومي لتصفيف الشعر.

خلطة الشاي الأسود لعلاج الشيب

المكونات:

كمية مناسبة من الشاي الأسود.

ملعقة من الملح.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع الشاي في إناء عميق ونتركه حتى يغلي.

نضيف الملح إلى الشاي ونتركه قليلاً ثم نرفعه عن النار ويترك حتى يبرد.

يتم غسل فروة الرأس بالمزيج السابق ويترك حتى يجف.

ينبغي عليك تكرار الوصفة السابقة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

خلطة عصير الليمون وزيت اللوز

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

ملعقتان من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستعمال:

نمزج كلاً من عصير الليمون وزيت اللوز بشكل جيد، ويترك لمدة ربع ساعة.

نضع المزيج السابق على فروة الرأس، ونتركه لمدة ساعتين على الأقل.

نغسل الشعر من خلطة علاج الشيب نهائيا بعد ذلك بالماء والشامبو جيداً.