طريقة صبغ الشعر باللون البني بمواد طبيعية من مطبخك

طريقة صبغ الشعر باللون البني، تتسائل الكثير من الفتيات عن طريقة صبغ الشعر باللون البني؛ لأنه لون مميز ويتناسب مع كافة درجات البشرة، ويمكن صبغ الشعر في المنزل بمواد طبيعية لتعطيك لون بني محمر أو بني غامق كما تريدين وإليك الخطوات اللازم إتباعها قبل صبغ الشعر، لا تغسلي شعرك قبل الصبغ بيوم أو يومين حتى تحافظي على الزيوت الطبيعية التي تغلف بصيلة الشعر، وذلك حتي تحافظي على شعرك من الجفاف، يراعى ارتداء ملابس قديمة حتي لا تتسخ أثناء القيام بعملية صبغ الشعر، أحضري وعاء بلاستيكي وفرشاة لفرد الصبغة على الشعر.

طريقة صبغ الشعر باللون البني

استخدام المكونات الطبيعية في صبغ الشعر أفضل بكثير من المواد الكيميائية بحيث يحافظ على الشعر من الجفاف والتقصف والتلف، بل إن المكونات الطبيعية تُفيد بصيلة الشعر وتجعله لامع وجذاب حتى وإن لم تعطي نفس درجة الصبغ بالمواد الكيميائية.

المكونات:

كمية مناسبة من القهوة على حسب طول الشعر.

3 ملاعق من زيت الخروع.

3 ملاعق من زيت جوز الهند.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق نضع مسحوق القهوة والزيوت ونخلطهم ببعض جيدًا.

ثم نضيف الماء شيئًا فشيء إلى أن تتجانس العجينة وتصبح لينة.

يسخن الخليط باستخدام الميكرويف أو على نار هادئة لمدة 10 ثوانٍ.

يقسم الشعر إلى قسمين وتفردي العجينة على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة.

تترك الصبغة على الشعر فى حدود 20 دقيقة.

يغسل الشعر بالشامبو والبلسم المناسبين لنوع شعرك.

صبغ الشعر باللون البني بقشرة عين الجمل

من خلال قشور عين الجمل يمكنك الحصول على صبغة الشعر اللون البني، فهي تعطى لون فعال جداً أكثر من الصبغات الكيميائية، كل ما عليك فعله هو إحضار كمية مناسبة من قشور عين الجمل المجروش، وأضيفي عليه كوبان من الماء، ويترك الخليط على نار هادئة حتى يغلي جيداً، اتركي الخليط جانباً ليبرد ثم قومي بتصفيته، بعد ذلك طبقي الخليط على الشعر من الجذور حتى نهاية أطرافه بواسطة قطعة من القطن، واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة، ثم يُشطف بالماء الفاتر مع مراعاة الابتعاد عن الماء الساخن لأنه يُزيل الألوان.

يراعى أن يتم وضع الخليط على الشعر الأبيض لاستعادة لونه فى حال عدم الرغبة في صبغ الشعر، ويراعى أن يتم استخدام قطعة قديمة من القماش على الرقبة عند تطبيق الصبغة.