طريقة صنع صابون الكركم لتنعيم وتبيض البشرة في المنزل بسهولة

يعتبر الكركم أو الزعفران هو نوع من أنواع التوابل والبهارات التي تستخدم في الأكل، ويجد هذه التوابل جنوب آسيا وخاضتاً في الهند، ويمكن استخدامه أيضاً في علاج العديد من الأمراض لأنه يحتوي على مادة الكركمين وهي مادة حيوية نشطة مضادة للالتهابات، ويمكن استخدام الكركم مكونٍ أساسي في العديد من منتجات العناية بالبشرة مثل الكريمات، أو الصابون، حيث أن لها فوائد كثير في علاج مشاكل البشرة ومشاكل الجلد، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات صابون الكركم وطريقة صنعها في المنزل وفوائده. مكونات صابون الكركم مكونات صابون الكركم سوف نتعرف على مكونات صابون الكركم كالتالي:- 2 ملعقة صغيرة من الكركم.

2 ملعقة صغيرة من الزيت العطري أو زيت برائحة الصابون.

نصف صابونة حليب الماعز أو( زبدة الشيا أو الجليسرين بدل الحليب).

قالب من السيليكون مستطيل الشكل.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

كحول الطبي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على خطوات صابون الكركم خطوة بخطوة كالتالي:- تحضير إناء وتقطيع صابونة حليب الماعز إلى قطع صغيرة لتسهيل عملية إذابتها، ثم وضعها في الفرن لمدة 15-30 ثانية حتى تذوب كاملة، مع التحريك من وقت لآخر. نضيف مسحوق الكركم إلى الصابون المذاب، ثم بعد ذلك نضيف الزيت العطري، حيث يمكن إضافة نوع واحد من الزيوت، أو مزج نوعان من الزيوت معاً، ولكن يجب أولاً التأكد من أنها لا تؤثر على البشرة. نضيف ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون حيث لإن الشوفان مفيد للبشرة، وخاصة البشرة التي تعاني من حب الشباب. نخلط المكونات معاً جيداً باستخدام الملعقة المطاطية حتي تحصلي على خليط متماسك، وموحد في اللون والملمس. نسكب الخليط في قالب السيليكون، مع رش الجزء العلوي بالكحول الطبي, لمنع تكون الفقاعات الهوائية. نغطي الجزء العلوي من القالب بواسطة غلاف بلاستيكي، وترك الصابون لتبرد لمدة من 12-24 ساعة، بعد ذلك يصبح الصابون جاهزاً. فوائد صابون الكركم للبشرة سوف نتعرف على فوائد الكركم وهي كالتالي:- يعمل على تنشيط الجلد، ويخلص البشرة من الجلد الميت لأنه يعمل كمقشر طبيعي للبشرة، ويحفز الجلد على بناء خلايا جديدة.

يعالج صابون الكركم حب الشباب والطفح الجلدي والتشققات، ويعيد للبشرة نقائها وصفائها ويقتل البكتريا، يعمل على تنشيط الدورة الدموية وينشط الجلد.

يحمي البشرة من الجفاف ويعطيها رطوبة وحيوية ويغذي البشرة لأنه يحتوي على فيتامين E ويعمل على نضارتها.

يعالج بعض الأمراض الجلدي التي على البشرة مثل الصدفية والأكزيما.

يساعد الكركم على علاج علامات تقدم السن ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة.

يقلل من حدة حروق الشمس والتصبغات والبقع الظاهرة على البشرة ويعمل على توحيد لون البشرة.

يقلل من نمو الشعر في البشرة بشكل عام.

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