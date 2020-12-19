طريقة عمل وصفة بسكويت الأناناس

تحضير وصفة بسكويت الأناناس، يعد البسكويت من أصناف الحلويات التي توجد في أماكن المخبوزات بشكل أساسي، ويتم عمل البسكويت بعدة طرق وعدة نكهات فيمكن عمل البسكويت بنكهة الفانيليا ويمكن عمل البسكويت بنكهة الشوكولاتة، ويمكن أن يتم عمل البسكويت بالفاكهة، وكل هذه الأنواع يمكن تنفيذها بمنتهى السهولة واليسر في المنزل، أما في وصفة اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت الأناناس. مقادير عمل وصفة بسكويت الأناناس صفار بيضتان كبيرتان الحجم.

مقدار ربع ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، وفي حالة عدم وجود الفانيليا السائلة، فيمكن وضع بودرة الفانيليا.

مقدار كوبان ونصف دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

مقدار ملعقتين كبيرتين نشا ذرة.

مقدار ملعقتين كبيرتين حليب بودرة. مقادير حشو بسكويت الأناناس علبة واحدة جاهزة من الأناناس المجروش.

مقدار نصف كوب حبيبات سكر تكون ناعمة.

مقدار ملعقة صغيرة الحجم نشا.

مقدار ملعقة صغيرة الحجم من الليمون الحامض المعصور. مقادير خليط تلميع بسكويت الأناناس حبة واحدة كبيرة من صفار البيض.

مقدار ملعقة صغيرة الحجم طعام من الحليب.

مقدار ملعقة صغيرة الحجم فانيليا تكون سائلة. مقادير عمل وصفة بسكويت الأناناسمقادير حشو بسكويت الأناناسمقادير خليط تلميع بسكويت الأناناس خطوات عمل وتنفيذ وصفة بسكويت الأناناس في البداية نقوم بإحضار صينية فرن حجمها مناسب وتكون مستطيلة الشكل، نقوم بتبطين الصينية بورق الزبدة من جميع النواحي، ثم نقوم يتركها جانبًا إلى حين الحاجة إلى استخدامها. نقوم بتحضير عجينة البسكويت عن طريق وضع الزبدة والسكر في العجان الكهربائي ثم نشغله على سرعة بطيئة لمدة ثلاثة دقائق، ثم نقوم بوضع صفار البيضة مع المكونات وذلك مع الاستمرار في تشغيل العجان. نضع الفانيليا مع باقي المكونات ونقوم بالخفق مرة أخرى، نضع مكونات الدقيق والملح والفانيليا والبيكنج بودر والنشا والحليب، ونستمر في التقليب إلى أن يتكون لدينا عجينة متماسكة ومتباعدة عن الحواف. نجهز عجينة الحشو عن طريق إحضار إناء عميق ونضع به الأناناس المجروش والنشا والسكر والليمون الحامض المعصور، نقوم باستعمال الملعقة الخشبية حتى يتم تقليب كل هذه المكونات مع بعضها البعض. نضع الخليط على النار في قدر ونغطيه، نضع خليط الحشو فوق العجين ونشكله على هيئة أقراص، ثم نقوم بوضعه في الفرن. خطوات عمل وتنفيذ وصفة بسكويت الأناناس

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