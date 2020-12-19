وصفات حلوة في عشرة دقائق في المنزل

بعض الوصفات الحلوة، بعد أن طال وجود الناس في المنزل بسبب تفشي مرض كورونا وظهر الحظر ومكث الناس في المنزل، فيجب أن يقوم كل شخص بعمل أشياء لكي تحلي وجودهم في المنزل، من الأشياء التي يفضلها الجميع في أوقات فراغهم هي الطعام، وخاصةً الحلويات، حيث أنها من الأشياء التي يفضلها الجميع سواء الكبير أو الصغير، وهناك عدة أنواع من الحلويات يمكن أن يتم عملها بسهولة وفي خمسة دقائق فقط. حلوى موز زبدة الفول السوداني مقادير حلوى موز الفول السوداني ستة أرغفة من خبز لافاش التركي.

مقدار ستة ملاعق كبيرة زبدة فول سوداني.

ثلاثة ثمرات موز تقطع كل واحدة إلى نصفين.

ستة ملاعق فول سوداني مفروم.

ستة ملاعق صغيرة قطرات شيكولاتة.

مقدار نصف كوب صغير قرفة تكون بودر.

مقدار كوب صوص شوكولاتة على حسب الاحتياج. خطوات عمل وصفة زبدة الفول السوداني نقوم في البداية بتوزيع ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني في منتصف خبز لافاش. نقوم بوضع نصف الموزة فوق زبدة الفول السوداني. نرش الفول السوداني المطحون فوق قطرات الشوكولاتة. نقوم بلف خبز لافاش من الجانبين ثم نثبته باستخدام أعواد الأسنان. نضع مقلاة زيت وبها كمية من الزيت الساخن ثم نقوم بوضع الخبز به حتى يصبح لونه ذهبي. نقوم بوضع هذه الحلوى الساخنة في طبق القرفة والسكر. حلوى موز زبدة الفول السوداني مقادير حلوى موز الفول السودانيخطوات عمل وصفة زبدة الفول السوداني موس الشوكولاتة بدون بيض مقادير موس الشوكولاته بدون بيض ثلاثة ثمرات أفوكادو.

مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة كاكاو.

مقدار باكيت كبير فانيليا.

مقدار نصف ملعقة صغيرة ملح.

مقدار كوب كامل من الحليب السائل.

ثلث كوب شوكولاتة. خطوات عمل وصفة الشوكولاتة بدون بيض في البداية نقوم بتذويب الشوكولاتة في غلاية مزدوجة. نضع في الخلاط الكاكاو والفانيليا والحليب ونخلط المكونات بشكل جيد. نترك الخليط حتى يتغير لونه إلى اللون البني ثم نقوم بإضافة الشوكولاتة المذابة. نمزج المكونات مرة أخرى ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة واحدة. نقوم بتقديم الوصفة مع الشوكولاتة المبشورة والكريمة، وهي تعتبر من أسهل الوجبات التي يمكن أن يتم عملها في المنزل. موس الشوكولاتة بدون بيض مقادير موس الشوكولاته بدون بيضخطوات عمل وصفة الشوكولاتة بدون بيض

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